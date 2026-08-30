Раскрыта стоимость владения автомобилем в 2026 году

Эксперт Арабаджи рассказала о стоимости владения китайских и российских авто

В ходе выступления на выставке MIMS Automobility 2026 в Санкт-Петербурге директор маркетингового агентства «Национальное Агентство Промышленной Информации» (НАПИ) Татьяна Арабаджи предоставила любопытные данные о стоимости владения некоторых китайских и российских автомобилей.

На обнародованном главой НАПИ слайде были продемонстрированы затраты на люксовый Avatr 12 (от 6 990 000 рублей), а также массовые Tenet T7 (от 2 735 000 рублей) и Lada Iskra (1 277 000 рублей) за три года владения при эксплуатации в Москве, среднегодовом пробеге порядка 15 000 км и общем пробеге 45 000 км.

Самыми высокими затраты на все техобслуживания предсказуемо оказались у Avatr - 119 400 рублей против 97 200 рублей у Tenet и 36 386 рублей у Lada. Дополнительные расходы составили соответственно 26 495 рублей, 8 800 рублей и 10 599 рублей.

Общая стоимость топлива у Avatr 12, Tenet T7 и Lada Iskra составила за указанный период 136 569 рублей, 256 071 рубль и 246 409 рублей (у Avatr - 4%, у Tenet - 16%, у Lada - 27%). Уточним, что Avatr 12 продается в РФ с двумя вариантами электрических силовых установок, в зависимости от комплектации, в то время как Tenet и Lada - исключительно бензиновые.

Существенно различаются также затраты на шины (приобретение сезонного комплекта) и шиномонтаж. У Avatr 12 по совокупности это 253 480 рублей, у Tenet T7 - 71 009 рублей, у Lada Iskra - 34 392 рубля.

В отличие от сопоставимых затрат на ОСАГO затраты на каско у трех моделей отличаются гораздо заметнее - 450 156 рублей у Avatr, 294 338 рублей у Tenet и 129 871 рубль у Lada.

Стоимость владения (то есть совокупность всех расходов) на 1 км у указанных оппонентов составила 72,47 рубля, 35,26 рублей и 20,32 рубля. За 3 года стоимость владения составила, соответственно, 3 263 333 рубля, 1 586 637 рублей и 934 477 рублей.

«Совокупно на техобслуживание и расходы, связанные с амортизацией запчастей, плюс на замену шин в структуре стоимости владения Lada Iskra приходится чуть более 10%, Tenet T7 - 12%, Avatr - более 13%», - отметила Арабаджи.

Потеря стоимости автомобилей составила от 30 до 50%, в зависимости от срока эксплуатации, условий, марки автомобиля. Топливо съело 25-30%, каско - 13-20%. На ТО и шиномонтаж приходится всего 9,5-15% затрат, добавила эксперт.

О том, как не потерять деньги на машине с пробегом, «За рулем» уже предупреждал.

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