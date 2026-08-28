Названы самые популярные 6-летние автомобили

Автостат составил рейтинг 6-летних машин, чаще всего продававшихся в июле 2026

Рейтинг марок подержанных автомобилей в возрасте 6 лет, наиболее часто выставлявшихся на продажу в минувшем июле, опубликовало аналитическое агентство «Автостат».

Lada ожидаемо заняла первое место среди «шестилеток»: на продукцию АВТОВАЗа пришлось 12,5%, то есть восьмая часть всех объявлений о продаже таких машин. Но преследователи совсем близко: второе место у Kia (11,9%), а третье у шестилетних машин бренда Toyota, коих набралось 11,2%. Кстати, все три марки формируют и Топ-3 бестселлеров среди вообще машин с пробегом в РФ.

В Топ-5 шестилеток залетела и одна премиум марка – конечно, это BMW с результатом 8,9%. В этой номинации «баварцы» обошли даже Hyundai, набравший 7,2%... Напомним, речь идет о машинах, купленных новыми в ковидном 2020-м году – всего шесть лет назад, а как будто в прошлой жизни.

Ранее «За рулем» рассказал, что лизинговые компании начали продавать б/у авто со скидками до 30%.