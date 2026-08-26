В России массово продают автомобили с хорошими скидками: в чем суть

Лизинговые компании начали продавать в РФ авто с пробегом со скидками до 30%

В России полным ходом идет распродажа автомобилей с пробегом из парков лизинговых компаний. На 26 августа самая крупная заявленная скидка на легковые машины составляет 30%, правда, у каждой организации дисконт и условия свои.

Какие скидки предлагают компании

Например, «РЕСО-Лизинг» до 31 августа предлагает до 20% на легковой транспорт и легкие коммерческие автомобили, но есть нюанс: покупка должна быть единым лотом минимум на 30 млн рублей. Оплатить придется сразу всю сумму – рассрочка или лизинг не подходят. Зато на грузовики и спецтехнику дисконт может достигать 30%.

«Альфа-Лизинг» с апреля раздает скидки до 30% на легковые авто с пробегом из собственного стока. В программу попали также грузовики, прицепы, полуприцепы, спецтехника и оборудование. Приобрести технику можно как в лизинг, так и за свой счет, а итоговая скидка считается индивидуально – например, влияет количество единиц. Официально акция действует до 31 августа 2026 года.

У «ВТБ Лизинга» условия скромнее: скидка до 10% на ограниченный перечень автомобилей из стока, пометки об этом есть в карточках отдельных легковых машин с пробегом. CARCADE еще в конце мая уценила более 400 единиц техники из собственного парка – легковых, коммерческих и спецтехники. Там тоже дисконт до 10%, но действует до конца 2026 года, а оформить можно и лизинг, и договор купли-продажи.

Спрос на подержанные авто в лизинге растет

Распродажи сопровождаются ростом лизинга б/у машин. Согласно подсчетам «Газпромбанк Автолизинга» и агентства НАПИ, за первое полугодие 2026-го компании оформили в лизинг 69,5 тыс. новых и подержанных легковых автомобилей – это на 5,4% больше, чем годом ранее.

При этом сегмент подержанных авто растет ударными темпами: за шесть месяцев передано 20,4 тыс. таких машин против 14,1 тыс. в прошлом году, прирост составил 44,9%. А вот выдача новых легковушек сократилась на 5,3%: с 51,8 тыс. до 49 тыс. штук.

Доля лизинга в корпоративных продажах легковых автомобилей с пробегом выросла на 8,5 процентного пункта и теперь равна 34,6%. Для новых машин показатель достиг 61,8% (плюс 2,9 п.п.).

Особенно впечатляет июнь: подержанных легковушек сдали в лизинг 4 тыс. штук – это на 63,5% больше, чем в июне 2025-го. Новых же авто за месяц стало меньше на 5,8% – всего 7,4 тыс. единиц.

Лидерами по частоте приобретения в лизинг среди машин с пробегом в январе-июне стали LADA, Haval, Kia, Chery и Exeed. Среди моделей первую пятерку составили LADA Granta, Exeed LX, Kia Rio, Haval Jolion и Jaecoo J7.

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