Почему перед осенью нужно обязательно вымыть машину — дело не только в грязи

Автоэксперт Дмитрий Попов назвал первый этап подготовки машины к осени

Осень – время, когда даже привычные вещи за рулем становятся опаснее. Поэтому подготовку автомобиля к новому сезону не стоит откладывать в долгий ящик.

Дмитрий Попов, автоэксперт, в разговоре с Zvezdanews назвал первый и ключевой этап – мойку машины. За лето на кузове и стеклах скапливается пыль, грязь и следы насекомых, от которых обязательно нужно избавляться.

Особое внимание стоит уделить лобовому стеклу. На нем образуется тонкий жировой слой, и при низком осеннем солнце он начинает бликовать, заметно ухудшая обзор. Так что чистая машина – это не только эстетика, но и безопасность.

Попов также рекомендовал отполировать фары, поскольку осенью поездки всё чаще будут проходить в тёмное время суток и качество освещения дороги приобретает особое значение.

Автоэксперт добавил, что салон и труднодоступные места автомобиля стоит пропылесосить и очистить от грязи.

Кроме того, Попов посоветовал заранее приготовить незамерзающую жидкость. При первых похолоданиях ее можно разводить и понемногу добавлять в бачок омывателя.

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