Этим «китайцам» больше всего доверят в России: список популярных моделей

Haval возглавил рейтинг китайских марок по уровню доверия россиян

«Авито Авто» и «Авито Реклама» 31 августа представили результаты опроса 10 тысяч россиян об их отношении к китайским автомобилям. Специалисты обратили внимание: узнаваемость и доверие идут рука об руку. Бренды, которые работают в РФ больше десяти лет, уже успели стать знакомыми покупателям, поэтому именно они оказались наверху рейтинга – прежде всего Haval.

Haval знают 61% опрошенных. Chery узнают 54%, Geely – 47%, а Changan – 45%. Эти же четыре марки возглавили список доверия: Haval набрал 42% голосов, Chery – 24%, Geely – 22%, Changan – 18%.

Новые бренды пока прорываются с трудом. Zeekr известен 20% участников опроса, а доверяют ему только 8%. Jaecoo знают 24%, а доверяют ему лишь 5%. Похожая картина у GAC: 23% и 6% соответственно.

Впрочем, россияне в целом открыты к китайской технике. 41% опрошенных либо уже ездят на китайской машине, либо готовы рассмотреть ее при следующей покупке. Из них 8% владеют таким автомобилем сейчас, еще 16% планируют купить его в ближайшие два года – 10% новый, 6% с пробегом. Еще 17% допускают такой вариант при следующей смене машины.

Цена остается главным аргументом при выборе автомобиля – так считают 46% респондентов. Технические характеристики важны для 26%, доступность запчастей – для 25%. Расход топлива и дизайн набрали по 24%.

Опыт других владельцев учитывают 20% опрошенных. Гарантия, условия обслуживания и безопасность получили по 19%. Ликвидность при перепродаже волнует только 10%.

Почти половина потенциальных покупателей готова потратить на машину от 1,5 до 3 млн рублей. Еще треть опрошенных ориентируется на сумму до 1,5 млн рублей, 18% – от 3 до 5 млн. Более 5 млн готовы отдать лишь 4%. Средний приемлемый бюджет на покупку составил 2,43 млн рублей.

Кстати, 28 августа уже появлялись данные о регистрации автомобилей глобальных брендов: за январь – июль 2026 года в России зарегистрировали 101,3 тыс. новых легковых машин. Из них около 67 тыс. произведены в Китае, что соответствует 65,7% от общего объема продаж таких марок на российском рынке.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о ценах на китайские автомобили в России.

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