Исследование: обслуживать электрокар на 71% дешевле, чем гибрид

«Авто.ру Бизнес»: на сколько вырос спрос на электрокары и гибриды

Интерес к машинам на электричестве и гибридным установкам в 2026 году пошел вверх: с января спрос на такие авто подскочил на 28%, а на подержанные – сразу вдвое. На этом фоне «Авто.ру Бизнес» решил разобраться, что происходит с ценами и предпочтениями покупателей, а сеть автосервисов Fit Service подсчитала, как часто владельцы приезжают на обслуживание и во сколько им это обходится.

Рынок не успевает за спросом

Рынок, правда, отреагировал с задержкой. В январе на электромобили и гибриды приходилось чуть меньше 8% всех объявлений, а к июлю – уже 6%: продавцы не успели нарастить предложение. Сильнее всего просели новые электрокары – их число за полгода упало на 70%, тогда как гибридов в продаже стало меньше лишь на 15%.

При этом интерес к новым электромобилям стабильно высокий. Чаще всего пользователи смотрели на Avatr 11 и Avatr 12 – средняя цена – 7,45 и 7,68 млн рублей соответственно. Неплохо показали себя Evolute i-Joy (3,07 млн) и Geely EX5 (4,43 млн).

Среди подержанных электрокаров лидером оказался Zeekr 001 со средней ценой 5,78 млн рублей. В топ также попали Tesla Model 3 (3,18 млн), Nissan Leaf (868 тысяч), Tesla Model Y (4,6 млн) и Hongqi E-HS9 (4,95 млн).

Гибриды: новая расстановка сил

В классе новых гибридов произошла смена фаворитов. Марка Lixiang, которая доминировала в прошлом году, сейчас не попала даже в пятерку самых востребованных. Ее место заняли Zeekr 9X, Voyah Free, Lynk & Co 900, Geely EX5-EM-i и Toyota Camry.

На вторичке же Lixiang удерживает позиции: Lixiang L7 стоит, в среднем, 5,78 млн рублей, L9 – 6,4 млн. Рядом с ними расположились Voyah Free (3,64 млн), Toyota Prius (1,8 млн) и Nissan Note (1,3 млн).

Любопытно, что даже при таком спросе владельцы гибридов стали реже заезжать в сервисы: за январь – июль число визитов сократилось на 4% по сравнению с тем же периодом 2025 года. А вот у электромобилей оно, наоборот, подскочило на 23%. Вместе популярные модели машин с альтернативными установками сформировали более 10 тысяч машинозаездов.

Сколько стоит обслуживание

Динамика визитов различается и по моделям. Среди гибридов активнее всех стали приезжать на СТО владельцы Voyah Free – плюс 88%, Lixiang L9 (плюс 53%), Lixiang L7 (49%) и Honda Freed II (46%). В группе электромобилей заметнее всего выросло число обращений владельцев Evolute i-Pro (+67%), BMW i3 (I01) (+60%) и Zeekr 001 (+51%).

Средний чек на ремонт и обслуживание популярных гибридов за семь месяцев вырос на 9% и составил 8447 рублей. У электромобилей он в 2,7 раза ниже – 4 945 рублей, причем за год увеличился лишь на 7%. Для сравнения, обслуживание машин с традиционными двигателями в среднем обходится в 13 219 рублей, и дорожает оно быстрее – на 12%.

Итого: популярный электромобиль обходится своему владельцу заметно дешевле и в повседневном обслуживании, несмотря на общий рост цен. Но найти такой автомобиль в продаже становится все сложнее – рынок пока не успевает за взрывным интересом покупателей.

О ценах на бензин «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!