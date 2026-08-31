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Импорт в производстве турбокомпрессоров сократится с 90% до 45%

ФРП: «Турбокомплект» в Протвине открыл новый корпус по выпуску турбокомпрессоров

В подмосковном Протвине на предприятии «Турбокомплект» заработал новый корпус, где будут собирать турбокомпрессоры для дизельных двигателей. Комплектующие рассчитаны на легкий коммерческий транспорт, грузовики и сельхозтехнику. О запуске сообщили в пресс-службе Фонда развития промышленности.

Проект обошелся в 1,8 млрд рублей. Львиную долю – 1,2 млрд – ФРП выделил в качестве льготного займа по программе «Автокомпоненты».

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На эти деньги закупили токарные и фрезерные обрабатывающие центры, установку электронно-лучевой сварки, балансировочные станки и полуавтоматическую линию сборки. Как уточняют в ФРП, выход на полную мощность позволит нарастить производство на 15% – с 46 до 90 тысяч турбокомпрессоров в год.

Причем новое оснащение позволило локализовать механическую обработку корпусных деталей, изготовление рабочих колес и подшипников, сварку и балансировку роторов. Благодаря этому доля импортных материалов в производстве снизится с 90% до 45%.

Ранее «За рулем» рассказывал об истории советского автопрома.

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Источник:  Автостат
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