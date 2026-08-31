СССР удалось стать крупнейшим автопроизводителем в мире! И куда все это делось?

Эксперт Колодочкин рассказал, что изменилось в нашем автопроме со времен СССР

Сегодня даже с трибун порой приходится слышать, что при советской власти ничего не умели производить – разве что калоши. Соответственно, никакого автопрома тоже не было – были Запорожцы, Москвичи да Волги. Ну, ладно – позднее добавились Жигули. Но не сравнивать же все это с иномарками той поры – разве не так?

Да, все так. Однако же это – не вся правда. До своего распада Советский Союз производил более двух миллионов автомобилей всех типов в год. СССР занимал девятое место в мире по производству легковых автомобилей, третье место по производству грузовиков и первое место по производству автобусов. При этом советская промышленность ежегодно экспортировала от 300 000 до 400 000 автомобилей – и не только в соцстраны.

Как такое могло быть? Можно называть это парадоксом, однако же плановая экономика и мощные инвестиции в инфраструктуру реально дали себя знать. Тогдашнее руководство страны активно требовало ускорить индустриализацию государства, стремясь при этом к росту масштабов производства.

В рамках пятилеток государство целенаправленно развивало автопром. Как известно, в 30-х годах были построены ГАЗ и реконструирован завод АМО (позже ЗИС). К 1938 году СССР вышел на первое место в Европе и второе в мире по выпуску грузовиков.

Послевоенная статистика

В августе 1945 года было издано Постановление «О восстановлении и развитии автомобильной промышленности», в котором были изложены планы дальнейшего развития производства автомобилей в СССР.

Итог – такой: в 1947 году общее количество автомобилей, произведенных в Советском Союзе, составило 132 968, в том числе 9622 легковых, 121 248 грузовых, 2098 автобусов. А уже пару лет спустя, в 1949 году, оно превысило предыдущий рекорд, а в 1950 году производство было доведено до 363 000 автомобилей в год.

К концу 1950-х годов Советский Союз производил 43 модели автомобилей, а в 1957 году общее количество произведенных транспортных средств составило около полумиллиона.

Миллионная Волга! Не китайская, а наша!

Семидесятые…

К 1970 году производство грузовых автомобилей и другой коммерческой техники было децентрализовано. Теперь оно осуществлялось не только в Москве и Горьком, но и в Белоруссии (Минск, Жодино), на Украине (Кременчуг), в Грузии (Кутаиси), а также в Поволжье и Уральском регионе (Ульяновск и Миасс). С 1970 по 1979 год производство автомобилей возрастало почти на 1 миллион единиц в год, а производство грузовиков – на 250 000 единиц в год.

Дадим больше машин для сельского хозяйства!

Конечно, выпускаемая продукция тех лет не была технически передовой – глупо это отрицать. Но именно отечественные грузовики, автобусы и строительная техника работали во всех уголках Союза. Никакие санкции и кризисы были советскому автопрому не страшны.

Ремонтопригодность тех же ЗИЛ-130 позволяла чинить их чуть ли не в любом сарае, то же относилось к автомобилям таксопарков, то есть к Волгам разных поколений. А даже самые совершенные легковушки последних лет существования страны – Жигули всех моделей – производились из отечественных компонентов, переходя на импортные комплектующие только в редких случаях – АКБ, распределители зажигания и т.п.

Куда все делось?

Попытки приукрасить технически отсталую машину были обречены на провал. На фото яркий тому пример: облагороженный интерьер удлиненной версии Волги (ГАЗ-311055).

Развал СССР и переход к тому, что наивно обозвали рыночной экономикой, привели к ожидаемому хаосу. В 90-х годах выпуск грузовых автомобилей сократился в 5,5 раза, автобусов большого класса – в 10 раз, легковых автомобилей – на треть. Экономические связи с бывшими республиками фактически перешли в статус типа «импорт-экспорт». Новые управленцы, лихо захватившие руководящие посты на некогда работающих предприятиях, сделали ставку на помощь зарубежных компаний – типа «Заграница нам поможет». Заводы стали разворовывать и закрывать – чего стоит один только ЗИЛ.

Зависимость автопрома от импорта стала катастрофической. На современном уровне мы реально производим разве что нормальное топливо, до последнего времени успешно поставляемое за рубеж. Еще делаем современные моторные масла и прочие технические жидкости. Можем производить нормальные генераторы, стартеры и другие электрические машины. Плюс мелочевку типа воздушных и масляных фильтров, предохранителей и т.п. Еще способны делать автомобильные стекла (но не остекление крыши). Простейшее освещение, без матриц и прочих лазеров, тоже потянем. Салон и сиденья – можем. Шины – ну, как-то можем (при наличии натурального каучука). Еще можем делать неважные подшипники, коробки и редукторы. А вот с современной электроникой – беда. Где разработчику взять нормальный микропроцессор?

Личное мнение

Михаил Колодочкин, обозреватель «Зарулем»:

– Лично мне нынешняя ситуация в автопроме очень напоминает сеанс черной магии в булгаковском варьете из «Мастера…» Еще недавно добрые иностранцы, для разминки оторвавшие на глазах у всех голову нашему человеку, одаривали зрительскую массу деньгами и шмотками, как бы невзначай изымая из оборота все отечественное. Но затем спектакль закончился, гастролеры исчезли, а вместе с ними пропали и красивые вещички. А червонцы, падавшие с потолка, превратились в бумажки.

А еще, увы, изменились люди. Юношей с горящими глазами, стремящихся любой ценой создавать новый отечественный автомобиль, сегодня надо поискать. И далеко не факт, что найдете. Одни уезжают из страны, другие пристраиваются какими-то менеджерами и прочими управленцами, способными только перепродавать готовенькое или просто жонглировать рекламными бумажками.

Придумывать новую машину стало некому. А в СССР таких проблем не было по определению. И там был Наш автопром. Пусть не лучший в мире, но свой.

О новой российской шине, рассчитанной на 300 км/ч, «За рулем» уже рассказывал.

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