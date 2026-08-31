Mitsubishi готовит новые Eclipse и Outlander: подробности

Mitsubishi анонсировала новые Eclipse Sportback EV и внедорожный Outlander

Легендарный внедорожник Pajero возвращается – Mitsubishi подтвердила это официально. Правда, когда именно ждать новинку и какой она будет, пока остается загадкой: компания лишь говорит, что машина уже готовится к выходу.

Между тем, амбиции этим не ограничиваются. В рамках стратегии Momentum 2030 японский производитель собирается нарастить линейку автомобилей для американского рынка с четырех нынешних до шести уже к 2027 году. Заявлены полностью электрический Eclipse Sportback EV и новая внедорожная версия Outlander.

Заодно Mitsubishi возвращается в сегмент пикапов. Для этого компания будет сотрудничать с Nissan, хотя подробностей о совместной разработке пока нет. По сути, альянс с автогигантом – ключевая ставка на будущий спрос.

Электрификация останется в повестке, но без радикального отказа от традиционных моторов. Как поясняют в компании, разные типы силовых установок будут сочетаться – все зависит от рыночного спроса. Гибкий подход, ничего лишнего.

Интересно, что на фоне этих новостей не забывают и о старых знакомых. В России модели Mitsubishi продолжают пользоваться спросом: недавно Lancer и Outlander попали в топ самых продаваемых машин вторичного рынка.

О том, как проходила обкатка другой новинки Lada, «За рулем» уже рассказывал.

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