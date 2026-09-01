Названы самые экономичные автомобили на российском рынке

Эксперт Блинов пречислил 5 самых экономичных автомобилей на рынке РФ

Аналитики «Авилона» подсчитали, какие официально продающиеся в России машины дешевле 4 млн рублей обходятся владельцам выгоднее всего. В рейтинг по наименьшей полной стоимости владения попали Evolute i-JOY, Evolute i-SPACE, Tenet T7, Geely EX5 EM-i и Москвич 3.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Юрий Блинов рассказал «Газете.Ru», что самая доступная модель из списка одновременно претендует на звание самой экономичной: «Самый доступный официально представленный электромобиль в России и один из лидеров по стоимости владения – Evolute i-JOY. Минимальные расходы на обслуживание, низкая стоимость зарядки, государственная поддержка при покупке и официальная сервисная сеть делают его одним из самых выгодных предложений на рынке».

Вторую строчку занял Evolute i-SPACE. Этот последовательный гибрид особенно удобен для города, где заметно экономит топливо и электричество. Сразу за ним расположился Tenet T7: по словам эксперта, локальное производство, официальная сервисная сеть, доступные запчасти и конкурентная цена делают его привлекательным по полной стоимости владения.

Замыкают перечень Geely EX5 EM-i и Москвич 3. Первый сочетает умеренный расход топлива с возможностью ежедневной езды на электротяге, а его эксплуатационные расходы остаются невысокими. Москвич 3 выигрывает по совокупным затратам за счет доступной цены покупки, недорогого обслуживания, развитой сервисной сети и дешевых запасных частей.

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