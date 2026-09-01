Сверлить или менять: что скрывает «дешевый» ремонт катализатора
Каждый автомобилист рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда катализатор забивается. Мотор теряет мощность, и становится ясно: без ремонта не обойтись. Вот только замена этой детали стоит недешево, поэтому многие начинают искать альтернативу. Один из самых рискованных, но популярных в народе методов, просверлить отверстия в теле катализатора, чтобы облегчить выход отработанным газам и вернуть динамику.
Идея проста: нагар забивает соты, давление в системе растет, и двигателю тяжело «дышать». Отверстия дают газам путь наружу. Более того, удаление или повреждение катализатора иногда дает небольшую прибавку мощности — примерно 1−2%. Однако эта призрачная выгода меркнет перед реальными последствиями.
- Технические риски. При сверлении внутри образуется керамическая пыль. Как бы вы ни продували систему, полностью удалить ее невозможно. Эти абразивные частицы со временем попадают в цилиндры двигателя, действуя как наждак, и быстро выводят его из строя. Мотор начинает есть масло, падает компрессия, и капитальный ремонт становится лишь вопросом времени.
- Правовые риски. Законодательство РФ рассматривает любое вмешательство в катализатор как незаконное изменение конструкции автомобиля. За это грозит не только штраф в 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, но и предписание вернуть все в исходное состояние. Если проигнорировать требование, регистрацию транспортного средства могут просто аннулировать.
Таким образом, единственным разумным выходом из ситуации остается установка нового катализатора. Сверление - опасный и бесперспективный путь, который обойдется гораздо дороже, чем полноценный ремонт.
Ранее «За рулем» уже рассказывал, как собственными руками справиться с сорванной резьбой в масляном поддоне.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube