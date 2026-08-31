Сорвало пробку в масляном поддоне: все способы ремонта своими руками

Как восстановить резьбу в алюминиевом поддоне двигателя: фотоинструкция, лайфхаки, затраты

Бывает, что при очередной замене масла (или при первой замене на только что приобретенном автомобиле) срывается маслосливная пробка поддона. Вернее, это так говорят, что пробка. А на самом деле обычно срывается резьба в алюминиевом поддоне.

Со стальными поддонами такое тоже иногда случается – методы ремонта могут быть аналогичными.

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Первый шок

Всё начинается с того, что при извлечении пробки вы замечаете, что на ее резьбе остались витки алюминия. Еще хуже, если на свежекупленной машине вы обнаружите пробку, обмотанную сантехническим льном, а то и просто кусочком ветоши.

Как теперь залить масло? И как доехать к месту ремонта?

Владелец остался у разбитого корыта… Простите, у дырявого поддона.

Можно подмотать на пробку лен – так же, как это сделал непорядочный продавец.

А можно изготовить простенькое приспособление из длинного винта или болта, двух шайб, гайки или гайки-барашка и кусочка маслобензостойкого шланга.

Но эти решения – временные: с ними только потихоньку доехать, и то постоянно проверяя, не загорится ли «масленка» в комбинации приборов.

Витки резьбы покинули поддон. Временный ремонт. При затягивании барашка шланг уменьшает свою длину, при этом уменьшается его внутренний диаметр и увеличивается наружный. В результате он плотно охватывает винт и распирается в отверстии поддона.

Доехали? В гараже или сервисе уже можно задуматься о способах полноценного ремонта.

Как ремонтировать?

Основных способов – три:

замена поддона

восстановление резьбы в отверстии со снятием поддона

ремонт резьбы без снятия поддона

При первых двух способах всё получается практически «по-фирменному». В поддоне не останется грязи, а заодно можно почистить маслоприемник. Особо продвинутые автолюбители могут заглянуть и в подшипники коленвала. Но это долго и дорого, ведь далеко не у всех современных моторов снятие поддона – простая процедура.

Поэтому мы сразу переходим к третьему способу – ремонту резьбы на месте. Для наглядности показываем этапы работы на новом неустановленном поддоне.

Путей – несколько.

Пробка с резьбой увеличенного размера

Можно приобрести пробку с бо́льшим размером резьбы от другой модели автомобиля.

Часто владельцев машин с резьбой пробки М14×1,5 (это многие модели Ford, Volkswagen, машины концерна GM) выручает пробка от Renault, имеющая размер М16×1,5. Но надо помнить, что к ней нужен непривычный ключ с квадратом «на 8».

«Спасательная» пробка от моторов Renault.

Потребуется метчик, и нужно будет чуть рассверлить отверстие в поддоне, ведь диаметр отверстия под резьбу должен быть равным диаметру новой резьбы минус численное значение шага резьбы. Иными словами, под М16×1,5 нужно отверстие диаметром 14,5 мм.

Набор для нарезания нестандартной резьбы и пробки соответствующего размера обойдутся примерно в 1000 рублей. Резьбу можно восстановить и с помощью набора, содержащего нестандартный метчик и пружинные ввертыши. Затраты – примерно от 1600 рублей.

Если вы всё это преодолели, то всё равно остается одна неприятная проблема. В новом поддоне плоскость под уплотнительную шайбу идеально перпендикулярна оси резьбы. Их обрабатывают за один установ. А вы, ковыряясь под машиной в неудобных условиях, наверняка нарушите эту перпендикулярность при нарезании резьбы. И тогда пробка, прекрасно ввернувшись в новую резьбу, может не уплотниться шайбой.

Ремонтный набор с новой пробкой, вворачиваемой в постоянно установленный в поддон ввертыш.

Но выход есть. Можно установить толстую самодельную шайбу из мягкого отожженного металла. Медную шайбу при отжиге нужно после нагрева быстро охладить в воде, а алюминиевую – медленно остудить на воздухе. Успех мероприятия зависит от того, насколько косо вы нарезали резьбу.

Чтобы попытаться избежать проблемы с неперпендикулярностью, нужно приобрести набор, содержащий ремонтный метчик с совершенно нестандартной резьбой. Например, в сорванном отверстии М14×1,5 нарезают резьбу М15×1,5.

Нарезаем резьбу в отверстии поддона.

В том же наборе есть и пробка с такой резьбой, и уплотнительные алюминиевые шайбы. Риск «увести» резьбу при таком подходе чуть меньше. Мы не рассверливаем отверстие, метчик лучше самонаправляется.

Впрочем, перекос возможен и здесь – со всеми вытекающими последствиями. Вместе с которыми вытекать будет и масло. Мы начнем туже затягивать пробку, и… всё может повториться.

Для установки ввертыша не нужен даже вороток. Заворачиваем его в отверстие ­обычным ключом.

Существует еще один подход – с установкой «пружинки» из нержавеющей стали. Но набор для больших диаметров довольно дорог, а перекосить резьбу возможно и здесь.

Теперь небольшую аккуратную пробочку из нержавеющей стали вы будете вворачивать шестигранником «на 5». Только масло будет сливаться чуть дольше.

А еще в продаже имеются втулки с резьбами: например, внутренняя – 14 мм, а наружная – 18 мм. Тут самодельщику придется искать метчик большого диаметра, и не факт, что отверстие в поддоне не «выйдет» на его дно: всё же увеличение диаметра довольно большое.

Своя плоскость

Есть и специальные ремонтные наборы, в которые входит ввертыш из нержавеющей стали, нарезающий себе резьбу благодаря специальному профилю. А в отверстие этого ввертыша устанавливается пробка из нержавеющей стали.

Как видно, резьба нарезана криво, и алюминиевая шайба обжимается только на половине окружности.

Ввертыш уплотняется относительно поддона резиновым маслобензостойким кольцом, причем оно обжимается один раз и больше его не трогают. Если перпендикулярность нарушена очень сильно, то имеет смысл установить ввертыш на резьбовой герметик.

Если есть риск подтекания масла из-под ввертыша вследствие большого перекоса, то можно поставить его на герметик.

Надо всё промыть!

При ремонте без демонтажа поддона алюминиевая стружка неизбежно попадает внутрь. Конечно, на маслоприемнике есть сеточка, дальше будет и масляный фильтр. Но вот масляный насос стоит перед фильтром, а потому может пострадать.

А вот и печаль. Стружка в поддоне есть, и немало. Надо вымывать!

Мы рекомендуем промыть поддон либо старым маслом, если вы аккуратно слили его в чистую емкость, либо промывочным маслом. Совсем хорошо промыть мотор растворителем, наливая его через щуп. Потом следует проветрить поддон сжатым воздухом и только потом эксплуатировать двигатель.

О тонкостях замены рабочей жидкости гидромеханических автоматов «За рулем» рассказывал ранее.