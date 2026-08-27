Замена жидкости в АКП: по регламенту или чаще? Полностью или частично? Самому или на сервисе?

Эксперты «За рулем» развенчали заблуждения о рабочей жидкости гидромеханических автоматов

Гидромеханический автомат – агрегат дорогой. Надо вдумчиво подходить к замене жидкости в нем. Однако заблуждений насчет субстанции, которая плещется внутри гидромеханических автоматических коробок передач ( АКП), довольно много. Многие традиционно называют эту жидкость маслом. А еще часто утверждают, что менять рабочую жидкость в автомате не нужно.

С первым заблуждением всё ясно – достаточно прочитать надпись на канистре: ATF означает Automatiс Transmission Fluid, то есть «жидкость», а не «масло». Масло льют в другие агрегаты трансмиссии, которых может быть у кроссоверов и внедорожников несколько.

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Со вторым мифом сложнее. Инструкция к некоторым автомобилям гласит, что жидкость в АКП залита на весь срок службы. Другие производители замену предусматривают, но чересчур редко, особенно для наших условий эксплуатации: через 60–90 тысяч км.

При такой частоте замены жидкости автомат, как правило, выдержит гарантийный пробег, равный в большинстве случаев 100–150 тысячам км, но износ его элементов будет велик, и на долгую жизнь агрегата рассчитывать не придется.

Налицо прямая аналогия с заменой масла в моторе. Гарантийный пробег выдерживают и двигатели с 15‑тысячным интервалом замены масла, а дальше… Дальше – как пойдет. То цепь износилась, то фазорегуляторы барахлят, то масложор подступает.

Охлаждение жидкости чаще всего осуществляется в радиаторе двигателя, поэтому ее температура может превышать температуру антифриза.

Поэтому в трудных условиях эксплуатации что в двигателе, что в АКП лучше сократить интервал замены масла вдвое. Таковыми можно признать пробки, холодные зимы и пыльные дороги, движение с высокими скоростями, перегрузку машины.

Разные конструкции

Автоматические коробки имеют разную конструкцию. Число ступеней – от четырех до десяти. Есть агрегаты, в которых без полной разборки невозможно заменить фильтр, а есть и такие, где фильтр меняется после снятия поддона. Бывает, что фильтр встраивается в поддон и меняется вместе с ним.

Схема замены жидкости в гидромеханической АКП: 1 – емкость для слива; 2 – охлажденная жидкость; 3 – охладитель; 4 – горячая жидкость; 5 – исполнительные механизмы; 6 – маслоприемник с фильтром; 7 – насос; 8 – заправочная емкость.

Есть коробки с отдельным воздушным теплообменником, но чаще всего контур охлаждения встроен в радиатор двигателя. Бывают конструкции с щупом, который позволяет не только проверять уровень жидкости, но и оценивать ее цвет, наличие частиц и запах. Встречаются коробки, у которых до жидкости добраться трудно, но у всех агрегатов предусмотрена установка уровня, которую надо выполнять при определенной температуре.

Емкость гидравлической системы АКП может составлять примерно от 7,5 л на компактных коробках для поперечных моторов до 15 л на крупных агрегатах для мощных, продольно расположенных двигателей.

А что с другими типами автоматических коробок?

В роботах рекомендуется менять жидкость не реже, чем каждые 60–80 тысяч км пробега. Для РКП с одним пакетом сцепления (например, Лады с коробкой АМТ) – в среднем через 80 тысяч км, для роботов с двумя сухими сцеплениями – через 50–70 тысяч, а если сцепления мокрые, лучше делать это еще чаще.

рекомендуется менять жидкость не реже, чем каждые 60–80 тысяч км пробега. Для РКП с одним пакетом сцепления (например, Лады с коробкой АМТ) – в среднем через 80 тысяч км, для роботов с двумя сухими сцеплениями – через 50–70 тысяч, а если сцепления мокрые, лучше делать это еще чаще. В вариаторах жидкость не должна служить более 60 тысяч км, причем некоторые производители для России задают интервалы в 30–45 тысяч км. Это правильно.

Во всех случаях при трудных условиях эксплуатации интервалы лучше сократить. Операции по замене жидкости в тех вариаторах, которые имеют гидротрансформатор, в целом аналогичны АКП. В тех, у которых пакет сцеплений, а также в роботах – работа зачастую не сложнее, чем с механикой.

Чем загрязняется жидкость

Номенклатура продуктов износа в АКП больше, чем в механической коробке. К стальным частицам, происходящим от износа валов, подшипников и шестерен, добавляются вкрапления «желтого металла» от втулок, частицы алюминия, а также кусочки фрикционов и даже тефлоновых уплотнений.

Способы выставления уровня: 1 – щуп. Через трубку щупа можно осуществить долив; 2 – переливная трубка. Лучше залить чуть больше, а лишнее вытечет через трубку; 3 – переливное отверстие. Через него можно долить жидкость.

Мало того, жидкость просто «стареет» – утрачивает свойства от многочисленных циклов нагрев‑охлаждение. При высокой температуре – выше 110 °C – разложение ускоряется.

А еще ни одна АКП не герметична. Всегда есть сапун, уравнивающий давление в агрегате с атмосферным. Фильтр на сапуне встречается только в дорогих конструкциях, а от попадания воды при преодолении городских или натуральных бродов защиты практически не бывает.

ДЛЯ ВОЛГИ И ЧАЙКИ Справочники 60‑х сообщали, что для гидромеханических коробок передач автомобилей Волга первых выпусков и Чайка следовало использовать специальное масло ВНИИ НП‑1 по ВТУ № НП 78–60. А при отсутствии таких масел допускалось применять некоторые другие масла – индустриальные, осевые, турбинные и трансформаторные. Отмечалось, что использование этих масел требует особой осторожности, поскольку они могут вызвать серьезные неполадки в работе агрегата.

Частичная замена жидкости в АКП

Частичная замена подразумевает слив жидкости из автомата при неработающем моторе. Через сливное отверстие удаляется примерно половина жидкости, которая располагается в поддоне или в нижней части коробки. Остальная «живет» в гидротрансформаторе, гидроблоке, насосе, прочих «закоулках» АКП и в охладителе. Поэтому просто слить оставшуюся половину не получится.

Если поддон у коробки передач съемный, то обязательно демонтируем его, меняем ставший доступным фильтр и чистим от мельчайшей стальной пыли магниты. Коли оказалось, что частицы – не мельчайшие, тогда готовьтесь к ремонту агрегата.

Спорный способ слива жидкости: 1 – емкость для старой жидкости; 2 – шланг слива из теплообменника; 3 – теплообменник; 4 – шланг подачи жидкости из автомата в теплообменник; 5 – автомат.

Затем устанавливаем поддон обратно, заливаем новую жидкость в объеме, равном слитому, прогреваем АКП до температуры, при которой положено, согласно инструкции, контролировать уровень. Некоторые агрегаты требуют делать это при работающем моторе, другие – при остановленном или даже при непрогретой коробке. Подгоняем уровень до требуемого.

Очевидно, что при частичной замене старая жидкость смешивается с новой, вследствие чего ее рабочие свойства будут хуже, чем у новой ATF. Впрочем, если автомобиль достался вам новым, то можно проводить частичную замену жидкости каждые 30–40 тысяч км. Запаса характеристик будет достаточно для долгой жизни коробки.

Более «грязный», но правильный способ самостоятельной замены жидкости: 1 – емкость для новой жидкости; 2 – шланг слива из теплообменника; 3 – теплообменник; 4 – шланг подачи жидкости из автомата в теплообменник; 5 – автомат; 6 – широкое корыто.

При желании частичную замену жидкости можно проводить дважды и даже трижды. Залив порцию новой жидкости, надо просто погонять двигатель минут 10 на месте, передвигая селектор во все позиции. При второй частичной замене у вас в коробке будет уже 75% новой жидкости, а при третьей – ближе к 90%. Иными словами, мы получим практически новую ATF.

Способ особенно применим для современных недорогих коробок, которые не имеют съемного поддона, и на которых фильтр не меняется без «располовинивания» агрегата. К таким можно отнести, например, шестиступенчатые автоматы концерна Hyundai/Kia.

Полная (аппаратная) замена жидкости в АКП

Полностью вытеснить старую жидкость из гидротрансформатора и других закоулков коробки можно только новой жидкостью. Для этого существуют профессиональные установки.

Идея очень проста. Контур возврата жидкости из теплообменника размыкается. Двигатель работает на минимальных холостых оборотах, при этом старая жидкость, подаваемая насосом АКП и прошедшая гидротрансформатор и теплообменник, поступает в сливную емкость. Из емкости с новой жидкостью насос установки подает ее в коробку передач.

Аппаратная замена жидкости: 1 – емкость для старой жидкости; 2 – шланг слива из теплообменника; 3 – теплообменник; 4 – шланг подачи жидкости из автомата в теплообменник; 5 – автомат; 6 – насос аппарата; 7 – емкость с новой жидкостью; 8 – весы.

Важно равенство расхода старой и новой жидкости – его разные стенды обеспечивают двумя способами. При первом емкости стоят на весах, и их равновесие управляет производительностью насоса установки. При другом на входящих и выходящих магистралях установки установлены датчики расхода. Насос установки регулирует расход на выходе. Если он одинаков – значит, и количество жидкости примерно равно.

Конструкция с двумя баками позволяет оценить жидкость по цвету. Темная, выходящая из АКП, постепенно светлеет. Процесс считается законченным, когда она достигает цвета новой жидкости.

Расход жидкости на аппаратную замену составляет до полутора объемов полной емкости системы, и больше, если старая жидкость очень грязная.

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