Рынок люксовых б/у машин в июле 2026 года сократился на 12%

«Автостат» перечислило самые популярные люксовые автомомбили в России

Агентство « Автостат» подвело итоги июля на вторичном рынке люксовых автомобилей. В прошлом месяце россияне приобрели 219 таких машин – это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Причем в мае был зафиксирован небольшой рост (+2,1%), а теперь рынок снова просел.

Среди брендов по-прежнему безоговорочно лидирует Bentley: в июле перепродали 71 экземпляр. На второй строчке расположился Rolls-Royce с результатом 57 машин. А вот Lamborghini и Maserati финишировали с одинаковым показателем – по 31 автомобилю. Далее идут Ferrari (22 шт.) и Aston Martin (7 шт.), который замыкает марочный рейтинг.

В модельном зачете пальму первенства удерживает Bentley Continental GT – 35 перепроданных машин. Второе место у Lamborghini Urus (22 шт.), третье у Rolls-Royce Cullinan (19 шт.). В топ-5 также попали Bentley Bentayga (16 шт.) и Bentley Continental Flying Spur (14 шт.).

Эксперты отмечают: в нынешнем году рынок ведет себя крайне нестабильно. Рост фиксировался в январе, марте и мае, а в феврале, апреле и июне – спад. Проще говоря, почти каждый месяц динамика менялась с плюса на минус. Суммарно за январь-июль 2026 года в стране купили 1 459 подержанных люксовых автомобилей, что на 2,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.

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