Три версии, полный привод и экономия топлива до 23% — это новый Kia Seltos

У компактного кроссовера Kia Seltos Hybrid впоявилась функция зарядной станции

В Европе появилась гибридная версия популярного компактного внедорожника Kia Seltos.

Теперь модель доступна не только с бензиновым турбомотором, но и в двух электрифицированных вариантах – переднеприводном мощностью 154 л.с. и полноприводном e-AWD с отдачей 178 сил. В основе гибридной установки – 1,6-литровый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, работающий в паре с электромотором и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Полноприводная версия, оснащенная дополнительным электродвигателем на задней оси, разгоняется до сотни за 9,7 секунды, а ее максимальная скорость ограничена на отметке 155 км/ч.

Оба гибрида потребляют почти на четверть меньше топлива по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями и предлагают выбор режимов движения, включая специальный режим «Снег» для версии с полным приводом.

Главная техническая особенность новинки – функция Vehicle-to-Load, позволяющая использовать автомобиль в качестве переносной розетки на 230 вольт: питать или заряжать внешние устройства можно прямо из багажника.

Эта опция доступна в версиях GT-Line и X-Line. Также гибрид оснащен режимом Stay Mode, который сохраняет работу климат-контроля и мультимедиа при заглушенном двигателе. Внешне гибридные версии выделяются оригинальным дизайном 18-дюймовых легкосплавных дисков, а в остальном Seltos остается прежним – его длина составляет 4,43 метра, объем багажника варьируется от 536 до 1494 л, а спинки задних сидений регулируются по углу наклона.

Гибридный Seltos представлен в четырех комплектациях – Vision, Spirit, GT-Line и X-Line. Уже базовая включает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних кресел, цифровую приборную панель, камеру заднего вида и индукционную зарядку для смартфона.

Производство автомобиля организовано в Южной Корее. Автомобиль получает семилетнюю гарантию производителя и восьмилетнюю защиту аккумуляторной батареи.

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