Редкий Ferrari мощностью 1050 л.с. появится в продаже в России: подробности

Леонид Грызунов: На российском рынке появится Ferrari 849 Testarossa Spider

В Россию собираются привезти один из самых необычных Ferrari – открытую версию 849 Testarossa Spider. О планах сообщил директор по продажам компании Gate Auto Леонид Грызунов.

По сути, перед нами гибридный суперкар: под капотом стоит четырехлитровый битурбомотор V8 на 830 л.с., а еще три электромотора – два спереди и один сзади. В сумме установка выдает 1050 л.с., а спринт до сотни занимает менее 2,3 секунды.

Что касается денег, то точный ценник для России пока не назван. В Gate Auto говорят, что финальную стоимость определяют при оформлении заказа – слишком много факторов на нее влияет. Для ориентира: на зарубежном рынке Spider просят $577 337 (по нынешнему курсу это около 49,4 млн руб.), что на $11 752 (примерно 1 млн руб.) дороже обычного купе.

Кстати, из-за сложности производства доля открытой модификации в общем тираже 849 Testarossa небольшая – около 30-35%. Дату поставки в Россию компания пока не раскрывает.

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