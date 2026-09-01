В сентябре в России начнутся официальные продажи нового навороченного кроссовера
Новый Voyah Taishan показали в России 18 ноября 2025 года. Внешность у него характерная для марки – передок легко узнать, он напоминает модель Passion L. Зато корма с узкими вытянутыми фонарями смотрится уже совершенно по-современному.
Под капотом скрывается гибридная установка. Связка включает 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил и два электродвигателя: передний выдает 205 л.с., задний – 313 л.с. Суммарно получается внушительная цифра – 515 лошадиных сил.
Кстати, уже в базовой комплектации заявлены пневмоподвеска и салон с тремя рядами сидений.
Что касается персонализации, покупателям доступны восемь цветов кузова и три варианта отделки кресел.
Ранее «За рулем» рассказал о том, как выглядит еще один люксовый китайский кроссовер Geely Monjaro Plus.
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