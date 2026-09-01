В сентябре в России начнутся официальные продажи нового навороченного кроссовера

Официальные продажи гибридного кроссовера Voyah Taishan начнутся в РФ 4 сентября

Новый Voyah Taishan показали в России 18 ноября 2025 года. Внешность у него характерная для марки – передок легко узнать, он напоминает модель Passion L. Зато корма с узкими вытянутыми фонарями смотрится уже совершенно по-современному.

Под капотом скрывается гибридная установка. Связка включает 1,5-литровый бензиновый мотор на 150 лошадиных сил и два электродвигателя: передний выдает 205 л.с., задний – 313 л.с. Суммарно получается внушительная цифра – 515 лошадиных сил.

Voyah Taishan

Кстати, уже в базовой комплектации заявлены пневмоподвеска и салон с тремя рядами сидений.

Что касается персонализации, покупателям доступны восемь цветов кузова и три варианта отделки кресел.

Ранее «За рулем» рассказал о том, как выглядит еще один люксовый китайский кроссовер Geely Monjaro Plus.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!