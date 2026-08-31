V8, рама и полный привод — он вам не «пазик»!

Эксперт «За рулем» рассказал историю появления полноприводного автобуса ПАЗ

В новой статье «За рулем» обозреватель Сергей Канунников рассказывает про полноприводные автобусы – особый для автопрома СССР класс.

Ни в одной стране мира он не был столь распространен, как у нас. Конечно, многие из этих конструкций были спартанскими вахтовками, а большинство более продвинутых проектов с полноценным автобусным кузовом сводилось к единичным экземплярам или мелким сериям. Но вот Павловский завод полноприводные автобусы выпускал крупносерийно. ПАЗ-3201 с кузовом ПАЗ-672 существовал в вариантах с одной или двумя пассажирскими дверями.

Потомок ПАЗ-3201 – появившийся в 1990-х ПАЗ-3206

Он базировался на узлах и агрегатах ГАЗ-66 – его оснащали бензиновым двигателем V8 рабочим объемом 4,25 л, мощностью 115 л.с., подключаемым передним приводом и понижающей передачей. В базовой комплектации внедорожник был рассчитан на 25 пассажирских мест. Его разрабатывали с 1966-го, приняли к производству три года спустя, но серийный выпуск завод смог наладить только в 1972-м.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– Автобусы-вездеходы пользовались огромным спросом. Многие предприятия старались заполучить именно такую машину. Но далеко не всем они доставались. Помимо базового автобуса, делали северный ПАЗ-3201 с двойными стеклами, дополнительным отопителем и предпусковым подогревателем, внешне отличающийся бело-красной раскраской. Производили также шасси в сборе с мотором и трансмиссией.

Такие машинокомплекты поставляли на Кубу, где на них ставили свои кузова.

В 1982 году полноприводный ПАЗ модернизировали вместе со стандартным. Моноприводные машины с форсированными до 120 л.с. моторами и иными небольшими изменениями получили индекс 672М, а вездеход — 320101. До 1989 года построили 13 876 (из них более 6000 северных) экземпляров. По масштабам СССР — немного. Но в мире ПАЗ-3201 стал самым массовым полноприводным автобусом.

Уже в 1980-м появился первый опытный образец пассажирского вездехода нового поколения. Но испытания и подготовка производства полноприводной версии ПАЗ-3206 заняли полтора десятилетия — серийные машины появились в 1996-м. Автобусы этого семейства в производстве и сегодня.

Вся история полноприводных автобусов СССР – в новой статье «За рулем»!