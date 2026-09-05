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Пять сигналов от АКП: как не довести коробку до дорогого капремонта

Эксперт Серебряков назвал признаки скорой поломки автоматической коробки передач

Ремонт автоматической коробки передач бьет по кошельку, но часто его можно избежать. По словам специалистов, агрегат заранее предупреждает о беде – главное вовремя заметить сигналы. О том, какие симптомы указывают на приближающуюся поломку, рассказал Игорь Серебряков, занимающий пост директора по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр».

Первый тревожный звоночек – пробуксовка. Водитель жмет на газ, коленвал набирает обороты, а машина не спешит разгоняться или вовсе стоит на месте. Как пояснил эксперт, такое поведение нередко вызвано сильным износом фрикционов либо неисправностью гидротрансформатора.

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Впрочем, и менее драматичные симптомы не стоит оставлять без внимания. Рывки, толчки и задержки при переключении скоростей – веский повод насторожиться. Исправная коробка работает мягко, и переключения почти незаметны, а вот удары и паузы часто выдают загрязненное масло или проблемы с гидравликой. Особенно опасно, когда передача отключается сама собой или коробка перестает реагировать на перемещение рычага.

Еще один признак грядущего ремонта – шумы из зоны трансмиссии. Гул, вой или металлический скрежет во время движения обычно сигнализируют о разрушении внутренних деталей, будь то подшипники или другие элементы.

Между прочим, диагностику можно проводить, даже не выходя из машины – достаточно посмотреть на асфальт под днищем. Лужицы масла с красноватым или коричневым оттенком выдают утечку трансмиссионной жидкости, которая происходит при разгерметизации системы. А стойкий запах гари под капотом – верный признак перегрева и разрушения фрикционных материалов, подытожил Серебряков. В таком случае медлить нельзя: лучше сразу отправиться на диагностику, чем потом менять коробку целиком.

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Источник:  Газета.ру
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