Названы рекордсмены по отзыву автомобилей из России

Минпромторг перечислил самые отзываемые марки авто в РФ в 2025 году

Самые масштабные отзывные кампании в России по легковым автомобилям в 2025 году произошли у Hyundai, KIA и GAC, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

«Самые масштабные отзывными кампании в прошлом году были у Hyundai - отозвали почти 100 тысяч машин из-за риска короткого замыкания, у KIA - более 55 тысяч по той же причине, а также у GAC - около 17 тысяч из-за возможной утечки топлива, которая в редких случаях могла привести к пожару», - рассказал замминистра.

Он добавил, что на авторынке наблюдается использование схемы с «золотым стандартом», когда на сертификацию предоставляется полностью соответствующее транспортное средство, однако в ходе госконтроля выявляется ухудшение качества и несоответствие поставляемой техники на рынок.

«Важно отметить, что в данном вопросе нет разницы между импортным и отечественным автомобилем. Отзыв автомобилей - это корректирующее действие для защиты здоровья и безопасности граждан, имущества или окружающей среды. То, что касается так называемых кампаний прошлого года, многие из производителей, в том числе зарубежные, пошли нам навстречу, услышали все наши замечания и устранили несоответствия», - отметил Абраменков.

О важных нововведениях для автомобилистов c 1 сентября «За рулем» уже рассказывал.

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