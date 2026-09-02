Автобренд Esteo ужесточил требования к бензину: подробности

Esteo изменил требования к топливу для гибридного внедорожника V27

«Автоновости дня» обратили внимание на обновленные прайс-листы премиальной марки Esteo: в них прописано, что большому гибридному внедорожнику V27 теперь полагается бензин не ниже АИ-95. Более низкокачественное топливо, судя по документам, допустимо лишь в исключительных случаях.

В официальных материалах сказано: заливать АИ-92 можно только в безвыходной ситуации и ровно столько, сколько нужно, чтобы доехать до ближайшей заправки, где есть АИ-95. Если же проигнорировать это предписание и систематически ездить на 92-м, последствия для двигателя, скорее всего, придется устранять за свой счет – гарантия на такие случаи не распространяется.

К слову, топ-версия «Премиум» / Premium в прайс-листе стоит 5 750 000 рублей.

Технические характеристики и габариты

Под капотом – последовательная гибридная система: пара электромоторов выдает пиковые 456 л. с., а их суммарный крутящий момент достигает 505 Нм. Бензиновый двигатель рабочим объемом 1498 куб. см дополняет установку, а тяговая батарея рассчитана на 34,31 кВт·ч.

Полный привод разгоняет внедорожник до сотни за 5,9 секунды. На чистой электротяге по циклу WLTP он проезжает до 135 км, а максимальный общий запас хода – 890 км. В смешанном цикле машина расходует 7,2 литра на «сотню», бензобак вмещает 60 литров. Быстрая зарядка с 20 до 80% занимает не более 30 минут.

Размеры у V27 более чем солидные: длина 5045 мм, ширина 1976 мм, высота 1894 мм, колесная база – 2900 мм, дорожный просвет – 220 мм. Объем багажника варьируется от 715 до 1818 литров, а допустимая масса буксируемого прицепа – 1600 кг.

Комплектация и мультимедиа

В комплектации «Премиум» / Premium установлены 21-дюймовые легкосплавные диски, двойная панорамная крыша, светодиодная оптика и полноразмерные рейлинги. В салоне – перфорированная кожа, обогрев двух рядов сидений, вентиляция передних кресел, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и лобового стекла.

Список электронных помощников включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, мониторинг слепых зон и помощь при перестроении. Кроме того, есть система предотвращения столкновений, камеры кругового обзора на 540° с функцией «прозрачного автомобиля», помощь на подъеме и спуске, а также режим преодоления брода.

Цифровая приборная панель – 8,88 дюйма, центральный сенсорный дисплей – 15,6 дюйма. Аудиосистема Pioneer с 15 динамиками и сабвуфером, поддержка беспроводных Apple CarPlay и Android Auto, Wi-Fi, беспроводная зарядка и телематика Esteo. В режиме кемпинга можно отдать наружу до 6 кВт электроэнергии.

Продажи и адаптация к России

Российские продажи V27 стартовали в начале августа. Как уже писали «Автоновости дня», это первый внедорожник V-серии у Esteo, и купить его можно через официальных дилеров или цифровые сервисы бренда.

Производство модели организовано в России – на одном из предприятий холдинга «АГР».

Для российских условий автомобиль подготовили основательно: усилена антикоррозийная обработка кузова, а тяговая батарея получила систему терморегулирования. По заверению Esteo, она поддерживает нормальную работу аккумулятора даже при низких температурах.

Гибридный внедорожник Esteo V27 вошел в список новинок осени, о которых «За рулем» уже рассказывал.

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