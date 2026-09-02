Кроссовер Geely EX5 EM-i вошел в топ-10 российского рынка SUV

«Автостат» привел десятку самых продаваемых моделей сегмента SUV в июле

Июль 2026-го оказался для Geely EX5 EM-i по-настоящему удачным. Кроссовер впервые попал в десятку самых продаваемых SUV России, а за месяц разошлось 2429 таких машин. Такие данные приводит агентство « Автостат» со ссылкой на АО «ППК».

Возглавил же рейтинг снова Haval Jolion – 7202 экземпляра за месяц. Далее следуют два кроссовера Tenet:: T7 (6965 шт.) и T4L (4051 шт.). Четвертую строчку занимает Lada Niva Travel (3491 авто), а пятую закрывает Mazda CX-5 (2916 шт.).

Остальные места в десятке распределились так: кроссоверы Belgee X50+ (2902) и Haval M6 (2637), внедорожник Lada Niva Legend (2 632), кроссовер Changan UNI-S (2484). Сам же Geely EX5 EM-i замкнул список с 2429 проданными авто.

О том, какие семейные кроссоверы подешевели в России, «За рулем» уже рассказывал.

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