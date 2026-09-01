Водители все чаще отказываются от роботов и вариаторов: почему так происходит?

Водители возвращаются к автомату из-за низкой надежности вариатора и робота

Еще несколько лет назад вариаторы и роботизированные КПП подавались как технологический прорыв – обещали снижение расхода, быстрый отклик и высокий КПД. Сегодня картина иная: водители все чаще целенаправленно ищут автомобиль с классическим гидротрансформатором.

Дело не в маркетинге, а в реальных ощущениях. В городе многие столкнулись с рывками при переключениях, задумчивостью на старте и странным поведением трансмиссии при маневрах. Но главное – не дискомфорт, а цена просчета: восстановление вариатора или робота после окончания гарантии бьет по бюджету так, что один инцидент перечеркивает всю топливную экономию.

По сути, робот – это механика под управлением электроники. Бюджетные варианты с одним сцеплением страдают толчками и паузами; двухдисковые версии работают мягче, зато их сложная конструкция автоматически увеличивает стоимость обслуживания. Вариатор же очаровывает плавностью, но лишь в размеренном режиме. Стоит резче нажать педаль – и двигатель будто замирает, раздумывая, прежде чем ускориться. В дальней дороге такой характер выматывает, возникает ощущение, что агрегат категорически против активной езды.

Немалую роль играют и поломки на сравнительно небольших пробегах. Пусть они не носят массовый характер, но впечатление о моделях с такими коробками заметно портят. Как результат, публика голосует за старый добрый автомат, считая его запасом прочности.

Причем вариаторы бывают разные. Японские агрегаты, например Aisin от Toyota, демонстрируют неплохую надежность при спокойной эксплуатации и регулярном обслуживании. Китайские же аналоги оказались чувствительнее к интенсивным нагрузкам.

На вторичке полно таких машин с малым пробегом, их нередко продают еще до истечения заводской гарантии, чтобы не влезать в будущие траты. Поэтому при покупке подержанного авто стоит не верить обещаниям, а испытать трансмиссию в деле: проверить разгон, прислушаться к шумам, почувствовать рывки. Именно это покажет, станет ли машина верным другом или превратится в вечную статью расходов.

Впрочем, «За рулем» уже предупреждал о том, что «дешевый» ремонт оборачивается дорогими последствиями.

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