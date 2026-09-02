Какие автокомпании сильнее всего пострадают от новых пошлин США

Reuters: Toyota и Honda больше всех пострадают от 50-процентных пошлин США

Белый дом готовит очередное ужесточение для авторынка: с 1 января 2027 года планируется поднять налоги на машины, произведенные в Канаде для США. В зоне риска – Toyota и Honda, которые активнее всего используют канадские мощности.

Вообще-то именно эти две компании обеспечивают львиную долю местного автопрома – больше 75% всего производства. По подсчетам Barclays, Honda в 2025 году выпустила в Канаде около четверти всех проданных в США автомобилей, а Toyota – 17%.

Канада ежегодно производит примерно 1,2 млн автомобилей, что поддерживает около 427 тысяч рабочих мест. Основной экспорт Toyota из этой страны – популярный кроссовер RAV4, Honda отправляет в Штаты CR-V. Обе модели стабильно входят в топ самых продаваемых SUV в Америке.

Суть пошлин США и зависимость автогигантов от Канады

Правда, налоги – лишь вершина айсберга. На других рынках японцы уже теряют позиции из-за экспансии китайских электромобилей – в Юго-Восточной Азии, Европе и Латинской Америке. Если пошлины вступят в силу, Honda и Toyota, как опасаются аналитики, будут вынуждены закрыть некоторые сборочные линии в Канаде. Джули Бут из лондонской Pelham Smithers Associates не стесняется в оценках: это, по сути, уничтожение канадской автомобильной отрасли.

Компенсировать потерю американского рынка будет непросто. Дело в том, что канадские автомобили проектируют с учетом специфических требований США, а остальные заводы концернов загружены почти до предела.

При этом Штаты для Toyota и Honda – крупнейший рынок сбыта, и дело не только в любви американцев к этим маркам. Доступ китайским производителям, таким как BYD, в США закрыт, так что альтернативы у японцев фактически нет.

Дальнейшие шаги Toyota и Honda после пошлин США

Скорее всего, японцам придется перенаправлять канадскую продукцию в другие регионы и параллельно искать способы закрыть дефицит поставок для США. Toyota собирается удвоить усилия по наращиванию производства непосредственно в Штатах.

Крупнейший автопроизводитель уже в прошлом году анонсировал до 10 млрд долларов инвестиций в Северную Америку в течение пяти лет. Сюда входит новый завод в Техасе стоимостью 3,6 млрд, куда переедет производство пикапа Tacoma с мексиканского завода в Нижней Калифорнии. Honda в это время пытается вытащить из убытков свой автомобильный бизнес, и новые пошлины только усложняют эту задачу – рычагов компенсировать потерю американского рынка у марки практически нет.

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