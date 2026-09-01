Названы самые надежные дизельные машины в России до 1 млн рублей

Юрий Урюков перечислил 5 надежных дизельных авто старше 15 лет до 1 млн рублей

За миллион рублей на вторичном рынке дизельных предложений хватает. Но будьте готовы к тому, что машина окажется старше 15 лет, а ее одометр покажет не меньше 250 тысяч километров.

Встречаются и экземпляры с пробегом за 400 или даже 600 тысяч. Конечно, ресурс таких авто уже изрядно потрачен, однако достойный вариант все еще реально найти. Главное – перед покупкой проверить историю и как следует осмотреть машину. Об этом рассказал эксперт «Авто.ру» Юрий Урюков, перечисливший пятерку лучших дизельных моделей в этом бюджете.

УАЗ «Патриот» первого поколения, выпускавшийся с 2005 по 2012 год, хвалят за импортный мотор Iveco. Он считается надежным, а сам автомобиль отличается простотой в ремонте и выдающейся проходимостью на бездорожье.

УАЗ Патриот

Renault Duster первого поколения (2010-2015) в отзывах владельцев фигурирует как автомобиль, у которого при плановом обслуживании меняются в основном расходники. Конструкция простая, сложной электроники нет, поэтому и ломаться особенно нечему.

Renault Duster

Что касается Volkswagen Touareg первого поколения (2006-2010), тут самым надежным называют трехлитровый V6, но только при регулярном уходе и хорошем топливе. Электрика подводит, правда, в основном во второстепенных системах, и эти болячки порой выводят из себя. От машин с пневмоподвеской лучше держаться подальше: в случае поломки ее замена серьезно ударит по бюджету.

Volkswagen Touareg

Hyundai Grand Starex первого поколения (2004-2010) – вместительный минивэн, который радует надежным мотором и легким запуском даже в лютые морозы. К тому же владельцы отмечают добротную оцинковку кузова.

Hyundai Grand Starex

Mitsubishi L200 четвертого поколения (2006-2014) многие окрестили «неубиваемым». Этот трудяга при нормальном уходе спокойно проходит 600 тысяч километров. Владельцев подкупают простота конструкции, крепкая рама и живучая подвеска.

Mitsubishi L200

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