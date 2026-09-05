Когда водителю можно снова сесть за руль после застолья

Через сколько можно садиться за руль после пива, вина и водки

Чувство собственной трезвости после бурного застолья – штука коварная. Человеку кажется, что он полностью контролирует ситуацию, но на деле нервная система все еще под воздействием спиртного: внимание рассеивается, реакции замедляются. А заранее рассчитать, когда алкоголь исчезнет из организма, невозможно – уж слишком много переменных.

Многое зависит от веса, возраста, состояния печени, скорости метаболизма и даже наследственности. В среднем организм расщепляет примерно 10 граммов чистого спирта за час. Если печень или пищеварение дают сбой, этот срок заметно растягивается. Кстати, конкретные цифры могут удивить: после 100 граммов водки человек весом 70 кг придет в норму примерно через шесть часов, а вот человеку весом 110 кг хватит около трех с половиной.

Немаловажен и сам напиток. Коньяк, сладкие коктейли и прочие крепкие варианты выводятся дольше, чем пиво или вино. Даже после бокала шампанского или кружки пива лучше подождать несколько часов, а после 250 граммов водки – чуть ли не сутки. Так что надеяться на авось точно не стоит.

Что советуют наркологи? Заранее принять сорбенты, пить больше воды во время праздника и не налегать на тяжелую жирную пищу – она перегружает печень. Хорошо бы включить в меню продукты с витамином С, они помогают быстрее восстановиться. Но главное правило старо как мир: если вечер был серьезным, полагаться на собственные расчеты и самочувствие рискованно. Единственный разумный выход – вообще не садиться за руль на следующий день.

Наказание за пьяную езду, кстати, суровое: штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Столько же заплатит владелец авто, если позволит сесть за руль нетрезвому водителю. А если за рулем оказался человек без прав или уже лишенный их, – возможен арест до 15 суток.

Ранее «За рулем» рассказывал о переменах для водителей с 1 сентября.

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