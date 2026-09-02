Кроссовер Москвич 3 получил важную систему безопасности российского производства

В России завершили локализацию блока ESC для кроссовера Москвич 3

На заводе « Москвич» отчитались о завершении локализации блока управления системой курсовой устойчивости (ESC) для кроссовера Москвич 3. Вместе с производителем над проектом трудилась компания «НАМИ инновационные компоненты», уточнили в пресс-службе предприятия.

Москвич 3

Как создавали локализованный блок ESC

Специалисты адаптировали алгоритмы под особенности «Москвича 3» и российскую эксплуатацию, включая сложные дорожные и погодные условия.

Проверять настройки пришлось на разных покрытиях: автомобиль гоняли по крутым поворотам, заснеженным и скользким трассам, а также имитировали резкую смену коэффициента сцепления колес с дорогой.

От первых тестов и создания калибровок до серийного производства прошло всего 25 недель. Причем монтажные испытания проводили прямо на площадке «Москвича»: инженеры «НАМИ инновационные компоненты» находились на заводе, что позволяло быстро корректировать настройки и передавать правки в цех.

Появился локализованный блок ESC, где программное обеспечение и калибровки разработаны специально под «Москвич 3». Инженеры не стали копировать зарубежное решение, а адаптировали систему под конкретную модель.

Продажи «Москвича 3» стартовали в конце 2022 года. По сути, это перелицованный JAC JS4, и с тех пор модель то и дело дорабатывали: сначала не хватало подогрева сидений, потом его добавили.

Интерьер Москвич 3

В 2025-м улучшили антикоррозийную стойкость и оборудовали машину телематическими сервисами с дистанционным управлением.

Готовность автомобиля к холодам — не единственный фактор безопасности: об опасностях осенней дороги «За рулем» уже предупреждал.

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