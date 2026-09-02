Toyota раскрыла подробности о своих обновленных практичных минивэнах

Toyota и Daihatsu представили минивэны Roomy и Thor 2026 модельного года

Маленькие минивэны Toyota Roomy и Daihatsu Thor, знакомые покупателям еще с 2016 года, дождались очередного обновления. После рестайлинга 2020 года модели снова доработали, но уже не по части дизайна. Внешность осталась прежней: как и раньше, передок выглядит по-разному в зависимости от версии, а длина автомобилей – 3700 мм, что ставит их на ступень выше обычных кей-каров.

Toyota Roomy

Главные изменения спрятаны в списке оборудования и в палитре. Появились свежие варианты окраски: Yellowish Black Crystal Mica, Cool Violet Crystal Shine, Grayish Olive Metallic и Shining White Pearl. Причем комбинация с черной крышей и стойками теперь необязательна – можно выбрать однотонный кузов.

Внутри все почти по-прежнему. Двухрядный салон с модульными креслами, которые раскладываются в спальные места, перекочевал из прошлых версий без переделок. Единственное новшество – цифровой дисплей между аналоговыми циферблатами. Он смотрится свежо и немного оживляет переднюю панель.

Daihatsu Thor

А вот стандартное оснащение заметно расширили. Даже базовые варианты теперь получают регулировку высоты водительского кресла, центральный подлокотник, пару дополнительных парктроников, боковые подушки для водителя и пассажира и шторки безопасности на оба ряда. По информации Carscoops, весь этот набор доступен уже в начальных комплектациях.

О том, чем новые версии отличаются от прежних, «За рулем» уже рассказывал.

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