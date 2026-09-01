Дилеры начали получать кроссоверы Tenet Plus L6: когда начнутся продажи

Первые Tenet Plus L6 начали отгружать дилерам в Санкт-Петербурге

Первые экземпляры Tenet Plus L6 начали отгружать дилерам в Петербурге. Кроссовер появится у дилеров уже в сентябре. Покупателям предложат две комплектации: «Элегант» и «Ультра», обе с передним приводом и 1,5-литровым ДВС на 147 л.с. В паре с ним – шестиступенчатый робот. Габариты машины – 4554 х 1852 х 1681 мм.

Правда, любителям полного привода придется немного подождать: версия 4х4 с мотором на 150 л.с. появится только в четвертом квартале 2026 года. Так что выбор между «здесь и сейчас» и более проходимой модификацией остается за покупателем.

Начальное оснащение выглядит вполне прилично. В «Элеганте» есть обогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок, а также 13,2-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto. Зарядить гаджеты можно по воздуху – благодаря 50-ваттной беспроводной зарядке. Безопасность подкреплена семью подушками.

Топовая версия «Ультра» добавит 19-дюймовые диски, зеркала с электроприводом складывания и аудиосистему Sony с восемью динамиками. Вдобавок передние кресла получат вентиляцию, у водительского появится поясничный упор. Адаптивный круиз-контроль замыкает список главных опций.

Tenet Plus L6

Ранее «За рулем» уже рассказывал о других осенних новинках.

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