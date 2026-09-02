В продажу поступила обновленная версия популярного кроссовера: известны цены

Обновленный Exeed VX 2027 года вышел на рынок Китая с ценами от 2,44 млн рублей

В Китае официально представили обновленный Exeed VX 2027 года. Модель вышла в четырех исполнениях: с 2-литровым бензиновым мотором и гибридной системой C-DM. Стартовый ценник без скидок – 189,9 тысячи юаней, это около 2,44 млн рублей.

Exeed VX 2027

История VX началась в марте 2021-го, когда машину, известную дома как Exeed Lanyue, показали впервые. Потом было несколько обновлений: в марте 2025-го гамму пополнил гибрид C-DM, в августе того же года появилась бензиновая версия с внешностью «альтернативной» модификации. Нынешний релиз объединил оба типа установок в одном автомобиле.

Дизайн сохранили от прошлогодней версии. Спереди узнаваемые крупные фары и решетка с горизонтальными ламелями, по бокам – классические дверные ручки. Сзади – светодиодные фонари-бумеранги и спойлер, под которым запрятана щетка стеклоочистителя.

Интерьер тоже остался прежним. Передняя консоль представляет собой блок из трех мониторов: боковые имеют диагональ 12,3 дюйма, центральный тачскрин – 15,6 дюйма. Управляет экранами система Lion 5.0 AI Cockpit, а работает она на процессоре Snapdragon 8155. Селектор коробки – на рулевой колонке.

Exeed VX 2027

Собственные изменения у 2027 года минимальны, зато запоминающиеся: серый окрас Bamboo Grey и красно-черный салон Danfeng Red. В списке оборудования – ADAS с адаптивным круизом и автоматическим переключением дальнего света, проекция на лобовое, круговая видеосистема с «прозрачным шасси», электропривод багажника, панорамный люк.

Exeed VX 2027

Комфорт подкреплен амортизаторами CDC с регулируемой жесткостью, активным шумоподавлением ANC, акустическими стеклами, электрорегулировками всех кресел, беспроводной зарядкой на 50 ватт и атмосферной подсветкой. Климатическая установка умеет ионизировать и ароматизировать воздух и следит за его чистотой. Аудиосистема – 23 динамика.

Габариты прежние: длина 5010 мм, ширина 1940 мм, высота 1800 мм, колесная база 2900 мм. Высокопрочные стали занимают 85% кузова, а жесткость на кручение достигает 28 000 Нм/град. Внутри – шесть или семь мест, подвеска полностью независимая: спереди стойки МакФерсон, сзади многорычажка. Бензиновые версии несут 65-литровый бак, гибридные – 70-литровый.

Версии с бензиновым двигателем

Бензиновые исполнения доступны с передним или полным приводом. Под капотом – 2.0-литровый турбомотор, выдающий 261 л.с. и 400 Нм, в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

Расход топлива по циклу WLTC составляет 8,4-8,9 литра на сотню, максимальная скорость – 200 км/ч. Цены без скидок варьируются от 189,9 до 209,9 тысячи юаней, то есть от 2,44 до 2,7 млн рублей.

Если воспользоваться скидками, стоимость опускается до 149,9-169,9 тыс. юаней (1,92-2,18 млн рублей).

Гибридная версия C-DM

Гибрид по умолчанию полноприводный. Его силовая установка включает 1,5-литровый двигатель Acteco пятого поколения с тепловым КПД 44,5% (156 л.с., 220 Нм), трехступенчатую трансмиссию DHT и три электромотора – два спереди и один сзади. Итоговая отдача – 619 л.с. и 920 Нм.

Емкость тяговой батареи – 32,66 кВт·ч. Запас хода на электротяге – 138 км, в гибридном режиме – до 1213 км по WLTC. Разгон до сотни – 5,8 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч, средний расход – 4 литра на 100 км.

Такая версия оценена в 209,9-229,9 тыс. юаней (2,7-2,95 млн рублей). С учетом скидок – 189,9-199,9 тыс. юаней, или 2,44-2,57 млн рублей.

Российская версия

В России Exeed VX продается только в бензиновом варианте с 2,0-литровым двигателем. Мотор здесь дефорсирован до 249 л.с., крутящий момент – 385 Нм.

В связке с ним трудится 8-ступенчатый автомат, а привод безальтернативный – полный.

Кроссовер 2025 модельного года представлен в четырех комплектациях. Без скидок цена составляет 5 190 000 – 5 730 000 рублей, при максимальной выгоде – 4 990 000 – 5 530 000 рублей.

О том, кто составит конкуренцию гибридным кроссоверам, «За рулем» уже рассказывал.

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