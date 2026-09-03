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В Haval рассказали, вернут ли в РФ дизельные внедорожники

Вернет ли Haval в РФ внедорожники на тяжелом топливе: ответ компании

Рост утильсбора заметно сказался на российском модельном ряду Haval: дизельные внедорожники перестали быть по-настоящему выгодными для марки. В компании за этой ситуацией внимательно следят, хотя конкретику пока не спешат раскрывать.

На вопрос о развитии модельного ряда пресс-служба бренда ответила так: «Мы внимательно следим за изменениями на рынке и учитываем потребности наших клиентов при развитии модельного ряда компании. Конкретные планы на данном этапе прокомментировать не можем».

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Такой сдержанный комментарий вполне объясним. Еще раньше в Haval отмечали, что доля продаж дизельной версии «драматически сократилась» на фоне увеличившегося утильсбора. То есть зарабатывать на дизельных внедорожниках сейчас уже не получается.

Что именно поменяется в линейке и стоит ли ждать отказа от таких модификаций, пока остается открытым вопросом.

Ранее «За рулем» рассказывал, насколько вырастет локализация легковых машин в России к 2030 году.

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Источник:  Российская газета
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