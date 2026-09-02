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Какие автобренды подняли цены в России в августе

В августе 2026 года в России десять брендов повысили цены на автомобили

Август 2026-го оказался для российского авторынка непохожим на предыдущие месяцы: сразу десять брендов пересмотрели цены в сторону повышения, а вот снижения не зафиксировал ни один производитель. Ситуация примечательна тем, что впервые за последнее время динамика была однонаправленной. Ни одного удешевления в прайс-листах не появилось – все корректировки шли только вверх.

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Лидером по числу повышений стала Geely, поднимавшая цены дважды. В итоге Monjaro в топ-версии стоит около 4,95 млн рублей, Coolray  – от 2,94 млн, Cityray  – от 2,92 до 3,35 млн, Okavango  – от 3,8 до 4,03 млн рублей. Haval поднял цены на 50 тыс. рублей на Jolion, H3 и M6. Теперь Jolion стоит от 2,1 до 2,95 млн, H3  – от 2,75 до 3,55 млн, M6  – от 2,1 млн рублей.

Среди премиум-брендов Hongqi повысил H9 на 50 тыс. рублей  – до 5,88 млн, а Voyah прибавил 150−530 тыс. рублей на Free и Passion. Jaecoo, Jeland и Tenet подорожали на 10−20 тыс. рублей, Belgee  – на 30 тыс., Sollers  – на 100 тыс., Evolute  – на 150 тыс. рублей.

При этом «Москвич» предлагал скидку 360 тыс. рублей на Москвич 3, а АВТОВАЗ  – 160 тыс. на Lada Vesta CNG.

О том, почему ждать автомобиль за 500 тысяч рублей в России не стоит, «За рулем» уже объяснял.

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Источник:  Автоновости дня
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