Какие автобренды подняли цены в России в августе

В августе 2026 года в России десять брендов повысили цены на автомобили

Август 2026-го оказался для российского авторынка непохожим на предыдущие месяцы: сразу десять брендов пересмотрели цены в сторону повышения, а вот снижения не зафиксировал ни один производитель. Ситуация примечательна тем, что впервые за последнее время динамика была однонаправленной. Ни одного удешевления в прайс-листах не появилось – все корректировки шли только вверх.

Лидером по числу повышений стала Geely, поднимавшая цены дважды. В итоге Monjaro в топ-версии стоит около 4,95 млн рублей, Coolray – от 2,94 млн, Cityray – от 2,92 до 3,35 млн, Okavango – от 3,8 до 4,03 млн рублей. Haval поднял цены на 50 тыс. рублей на Jolion, H3 и M6. Теперь Jolion стоит от 2,1 до 2,95 млн, H3 – от 2,75 до 3,55 млн, M6 – от 2,1 млн рублей.

Среди премиум-брендов Hongqi повысил H9 на 50 тыс. рублей – до 5,88 млн, а Voyah прибавил 150−530 тыс. рублей на Free и Passion. Jaecoo, Jeland и Tenet подорожали на 10−20 тыс. рублей, Belgee – на 30 тыс., Sollers – на 100 тыс., Evolute – на 150 тыс. рублей.

При этом «Москвич» предлагал скидку 360 тыс. рублей на Москвич 3, а АВТОВАЗ – 160 тыс. на Lada Vesta CNG.

О том, почему ждать автомобиль за 500 тысяч рублей в России не стоит, «За рулем» уже объяснял.

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