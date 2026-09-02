Почему ждать автомобиль за 500 тысяч рублей в России бессмысленно?

Хайцеэр объяснил нереальность снижения цены нового авто в РФ до 500 тысяч рублей

Современные требования по безопасности стали настоящим барьером для удешевления автомобилей, считает Хайцеэр. Выпустить на рынок модель без подушек, систем активной безопасности и антипробуксовки сегодня невозможно: такой автомобиль попросту не пройдет технический регламент. Любая попытка сэкономить на этих опциях ради снижения цены упирается в запрет.

Взять за основу недорогую китайскую платформу? По словам эксперта, итоговый ценник все равно окажется немаленьким. НДС, утилизационный сбор, логистика, оплата труда рабочих, сырье – все это включается в стоимость, так что ждать чуда не приходится.

Разумный способ снизить цены Хайцеэр видит в партнерстве с Китаем, а именно – в создании совместного предприятия. Плюс господдержка. Правда, даже в таком сценарии эксперт не ждет автомобиля за полмиллиона-шестьсот тысяч рублей.

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