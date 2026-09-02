«Бессмысленная мода»: в VW Group высказались об агрессивном дизайне авто

Шеф-дизайнер Volkswagen Group: автомобили не должны выглядеть агрессивно

В Volkswagen Group не видят смысла в том, чтобы машины имели устрашающий вид. Шеф-дизайнер концерна Андреас Миндт в интервью Autoweek раскритиковал повальное увлечение «хищными» передками, огромными решетками радиатора и узкими фарами, назвав такую стилистику бессмысленной.

Зачем же автопроизводители продолжают делать автомобили угрожающими? По словам Миндта, все упирается в практическую выгоду: машину с агрессивным обликом быстрее замечают в зеркале заднего вида и охотнее уступают ей дорогу. Только саму марку Volkswagen такая «гонка агрессивности» не привлекает, ведь машина, уверен дизайнер, вполне способна выглядеть дружелюбно.

«Автомобильные бренды делают это, потому что хотят быть крутыми. VW этого не хочет», – заявил Миндт.

Отдельно дизайнера беспокоит раскол в обществе на фоне перехода на электромобили. Агрессивный электрокар, по его мнению, рискует превратиться в способ продемонстрировать превосходство над теми, кто остался на бензине, а этого допускать нельзя. Нейтральный облик, наоборот, помогает не противопоставлять водителей друг другу.

Полного отказа от агрессивной стилистики в пределах Volkswagen Group, правда, ждать не стоит. Миндт признает: для отдельных марок концерна, вроде Lamborghini и Cupra, подобный характер как раз уместен.

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