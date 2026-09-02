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«Бессмысленная мода»: в VW Group высказались об агрессивном дизайне авто

Шеф-дизайнер Volkswagen Group: автомобили не должны выглядеть агрессивно

В Volkswagen Group не видят смысла в том, чтобы машины имели устрашающий вид. Шеф-дизайнер концерна Андреас Миндт в интервью Autoweek раскритиковал повальное увлечение «хищными» передками, огромными решетками радиатора и узкими фарами, назвав такую стилистику бессмысленной.

Зачем же автопроизводители продолжают делать автомобили угрожающими? По словам Миндта, все упирается в практическую выгоду: машину с агрессивным обликом быстрее замечают в зеркале заднего вида и охотнее уступают ей дорогу. Только саму марку Volkswagen такая «гонка агрессивности» не привлекает, ведь машина, уверен дизайнер, вполне способна выглядеть дружелюбно.

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«Автомобильные бренды делают это, потому что хотят быть крутыми. VW этого не хочет», – заявил Миндт.

Отдельно дизайнера беспокоит раскол в обществе на фоне перехода на электромобили. Агрессивный электрокар, по его мнению, рискует превратиться в способ продемонстрировать превосходство над теми, кто остался на бензине, а этого допускать нельзя. Нейтральный облик, наоборот, помогает не противопоставлять водителей друг другу.

Полного отказа от агрессивной стилистики в пределах Volkswagen Group, правда, ждать не стоит. Миндт признает: для отдельных марок концерна, вроде Lamborghini и Cupra, подобный характер как раз уместен.

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Источник:  Autoweek
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