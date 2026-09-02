В Госдуме предложили обязать такси предоставлять несколько детских кресел

ЛДПР предложила обязать такси предоставлять несколько детских кресел

ЛДПР предложила обязать агрегаторы такси давать возможность заказывать машину с нужным числом детских кресел – вопрос особенно остро стоит перед семьями, где растут двое и более детей. Партийную инициативу в письме министру транспорта Андрею Никитину изложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. ТАСС со ссылкой на документ сообщает о содержании обращения.

В мобильных приложениях сервисов должна быть видна информация о наличии и количестве удерживающих устройств в каждом автомобиле. А если подходящее кресло отсутствует, детям с семи лет предлагают ездить на заднем сиденье пристегнутыми штатным ремнем – с учетом роста и веса.

Отдельно в обращении затронуты единые требования к комплекту кресел в такси. Партия выступает за допуск универсальных, трансформируемых и модульных систем для пассажиров разных возрастов. Наценку за использование кресел предлагают ограничить предельным уровнем, чтобы цена поездки не росла без причины.

Многодетные семьи, в свою очередь, могут рассчитывать на субсидии при покупке специализированного транспорта. Льготные тарифы, как хотят в ЛДПР, должны компенсироваться региональными программами.

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