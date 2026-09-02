Водителей предупредили об опасностях скользкой осенней дороги

Как правильно подготовить автомобиль к езде по мокрым трассам

В преддверии осеннего похолодания и начала сезона дождей следует предпринять меры по повышению безопасности, и первоочередное внимание нужно уделить колесам. Протектор шины должен быть достаточно глубоким – не менее 4 мм. В противном случае он не будет успевать выдавливать воду из-под колеса, а образовавшийся водяной клин выталкивает автомобиль вверх – так может проявляться опасный эффект аквапланирования, рассказали эксперты . При износе протектора до 1,6 мм контроль теряется уже на 75 км/ч.

Чтобы не допустить увода с траектории, при въезде в глубокие лужи следует держать колеса прямо, не делая резких поворотов и маневров. Рулевое колесо нужно держать крепче, при легком захвате его может выбить из рук. Необходимо также постараться плавно снизить скорость и постоянно подруливать, чтобы сохранять прямолинейность движения. Критическая ситуация может возникнуть уже на скорости 75-80 км/ ч.

Водителям следует также внимательно отслеживать изменения погоды. Наибольшие риски таят первые дожди после засушливого периода. Дело в том, что на сухом асфальте скапливаются пыль, маслянистые частицы и мелкий мусор. При намокании эта смесь превращается в скользкую пленку, которая ухудшает сцепление. Похожий эффект создает мокрая листва.

Кроме того, советуют специалисты, с началом осени будет не лишним заехать в автосервис, чтобы выполнить полный комплекс диагностических мер – проверить состояние систем, в первую очередь отвечающих за безопасность, а также всех световых приборов (фары, противотуманки, стоп-сигналы, поворотники, аварийка), тормозную систему, уровень и качество технических жидкостей, а также состояние подвески.

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