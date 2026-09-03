Новый внедорожник Hyundai: как будет выглядеть серийная версия

Hyundai подала заявку на регистрацию нового внедорожника Boulder

Корейский автопроизводитель Hyundai оформил патентную заявку на новую модель Boulder в Индийском патентном ведомстве. Такая регистрация обычно служит косвенным признаком того, где машина дебютирует в первую очередь. Правда, это не стыкуется с недавними заявлениями топ-менеджеров: они говорили, что рамные внедорожники корейцы намерены продвигать на рынке США. Впрочем, нельзя исключать, что Boulder – глобальная модель, которая выйдет сразу на нескольких ключевых рынках.

Hyundai Boulder

На патентных изображениях видно, что серийная версия повторяет облик прототипа. Это квадратный кузов с высокой подвеской, расширенными колесными арками и плоской крышей. Решетка радиатора встроена в передний бампер прямоугольной формы. Оптика стала компактнее, чем у прототипа, а передние фары теперь напоминают те, что недавно появились на новом Tucson.

Пока корейцы скрывают технические подробности, но одно известно наверняка: Boulder встанет на рамное шасси. Эта же платформа позже ляжет в основу пикапа, запуск которого запланирован ближе к 2030 году. Также внедорожник оснастят полным приводом с понижающей передачей.

Hyundai Boulder

В салоне, судя по всему, будет несколько дисплеев. При этом инженеры не откажутся от физических кнопок: ими станут управлять полным приводом и отдельными электронными системами.

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