В России стартовал выпуск Tenet Plus L6: что это за кроссовер

Кроссовер Tenet Plus L6 для России: платформа PMA, двигатель 147 л.с.

Среднеразмерный кроссовер Tenet Plus L6 создан на платформе PMA (PLUS Modular Architecture) и займет место в сегменте C+. Длина кузова – 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм. При этом колесная база – 2700 мм, дорожный просвет – 187 мм.

Комфорт, опции и безопасность

Внутри – полностью цифровая приборная панель с дисплеем на 8,8 дюйма. Мультимедиа получила вертикальный 13,2-дюймовый экран, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. Старшая комплектация добавит беспроводную зарядку для смартфона мощностью 50 Вт, панорамную крышу, аудиосистему Sony с восемью динамиками, вентиляцию передних кресел и электрорегулировку поясничной опоры водительского сиденья в четырех направлениях.

Расширенный зимний пакет включает дистанционный запуск двигателя, подогрев сидений первого и второго ряда, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Семь подушек обеспечивают пассивную защиту. Состав электронных ассистентов меняется по комплектациям: панорамный обзор 540°, контроль слепых зон, адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе.

Двигатель, полный привод и комплектации

Под капотом – бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра с цепным приводом ГРМ, который развивает 147 л.с. и 225 Нм. Агрегат работает в связке с шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, привод на старте – только передний.

В четвертом квартале 2026 года ожидается полноприводная версия с двигателем мощностью 150 л.с. Начальные комплектации называются «Элегант» и «Ультра».

Точные дата старта продаж и цены пока не названы – их обнародуют позднее.

О родственной модели Tenet T8 калужской сборки «За рулем» уже рассказывал.

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