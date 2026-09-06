Эксперт рассказал, как вести себя мотоциклисту в тумане

Автоэксперт Ладушкин: в тумане на мотоцикле не стоит включать дальний свет

Мотоцикл и автомобиль в тумане ведут себя почти одинаково, кардинальных различий ждать не стоит. Такую мысль в разговоре с RT озвучил руководитель экспертной компании LEM Solution, автомобильный эксперт Евгений Ладушкин.

«Независимо от вида транспорта, вести себя в тумане следует осторожнее. В таких условиях можно вовремя не заметить яму на дороге, дикое животное или сломавшийся автомобиль», - поделился он.

Поэтому в первую очередь стоит сбросить скорость и быть готовым к внезапному торможению в случае необходимости, продолжил специалист.

«Большая часть мотоциклов не оборудована задними противотуманными фонарями, что делает их менее заметными в густом тумане. В этом случае очень хорошо помогают световозвращающие элементы на экипировке», - пояснил он.

Также следует включить противотуманные фары, если они есть на мотоцикле, добавил Ладушкин.

«На некоторых туристических моделях они предусмотрены. И не стоит использовать дальний свет фар. В этом случае яркий световой пучок создаст белое пятно и ухудшит видимость», - посоветовал он.

Ранее «За рулем» рассказывал , как ведет себя на трассе кроссовер Москвич М90.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!