Валим по трассе на самом большом Москвиче — как едет?

«За рулем» рассказал о том, как ведет себя на трассе кроссовер Москвич М90

В новом номере журнала «За рулем» эксперты сравнили Москвич М90 с двумя другими семиместными кроссоверами – Tenet 8 и Geely Okavango.

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Соперники не совсем равноценные: Tenet 8 и Москвич М90 имеют полный привод, а Geely Okavango располагает только передним.

Однако одно из главных качеств таких больших семиместных машин – поведение на скоростной трассе, и тут значение имеют совсем другие свойства. Geely на асфальте проявил себя чутким и точным в управлении, но показался немного жестким и шумным. Tenet – мягче по подвеске, но подергивания робота картинку смазывают...

Москвич М90 – оригинале он зовется Roewe RX9, в Европе – MG RX9. Единственная конфигурация с 200‑сильным мотором и полным приводом стоит 4,2 млн рублей

А как будут ощущать себя в ходе больших путешествий водитель и пассажиры кроссовера Москвич М90?

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– На асфальте Москвич вальяжен и комфортен. Мощность отнюдь не избыточная для такой массы: в лучших попытках М90 набирал сотню за 9,5 с. Зато у него лучшая шумоизоляция, плавный и в тему переключающийся автомат, мягкая, но упругая подвеска. На магистральных скоростях появляется небольшой аэродинамический шум – грешу на форму корпусов боковых зеркал.

Крены некритичны, управляемость понятна. Для двухтонного пятиметрового кроссовера родом из Китая – просто отлично.

Полное сравнение Tenet 8, Geely Okavango и Москвич М90 – в сентябрьском номере «За рулем»! Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Кирилла Милешкина «Трижды семь» из журнала «За рулем» № 09 за 2026 год.