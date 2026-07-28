Панорамная крыша, подсветка: кроссовер калужской сборки получил новую версию

Кроссовер Tenet T8 получил в России новую расширенную комплектацию

У калужского кроссовера Tenet T8 появилась еще одна модификация – теперь пятиместную машину можно взять не только в начальном исполнении «Актив». Информация об этом поступила от пресс-службы российской марки 27 июля. Дилеры уже принимают заказы, а стартовая планка с учетом трейд-ин установлена на уровне 3,2 млн рублей.

Новая версия «Прайм»

По сути, «Прайм» – это ощутимо подтянутый по части комфорта вариант. Если раньше пятиместный салон предлагался исключительно в базе, теперь покупатель получает заметно больший набор оборудования, который раньше был привилегией более дорогих исполнений.

Помимо базовой комплектации, вариант «Прайм» добавляет в оснащение панорамную крышу с люком и шторкой, контурную подсветку интерьера и электропривод пятой двери, который умеет открываться без касаний. Зеркала в салоне тоже получили индивидуальное освещение.

А еще – полный зимний пакет, передние стекла с акустическими свойствами и раздельный климат-контроль. На передней панели разместились цифровой щиток на 10,3 дюйма и центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма. Среди прочих опций фигурируют кожаный салон, система кругового обзора, 18-дюймовые легкосплавные диски, аудиосистема с восемью динамиками и шесть эйрбегов. Водительское и переднее пассажирское сиденья регулируются электроприводом в шести направлениях.

Что касается силового агрегата, под капотом скрывается знакомый турбомотор объемом 1,6 литра – он выдает 186 лошадиных сил. Работает двигатель в паре с 7-ступенчатым роботом, который оснащен двумя сцеплениями «мокрого» типа. В смешанном цикле такой тандем требует около 7,7 л топлива на каждые сто километров пробега.

Привод у пятиместной версии только передний, и это одно из ключевых отличий от старших модификаций. Там, напомним, уже подключаемый полный привод и 2,0-литровый мотор помощнее.

Tenet T8

Ранее «За рулем» уже рассказывал о другом китайском внедорожнике, который подешевел после локализации.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

Реклама, ООО «Авторапорт», ИНН 9701071800, erid F7NfYUJCUneVcxJt2c1M