Mazda готовит большие изменения для всех крупных кроссоверов

Mazda CX-60, CX-70, CX-80, CX-90 ждут серьезные изменения из-за низких продаж

Прошлый год вышел для кроссоверов CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 откровенно неудачным: по миру разошлось чуть больше 150 тысяч машин. Цель при этом стояла куда амбициознее – не менее 200 тысяч. Разрыв оказался настолько заметным, что компания решилась на масштабное обновление всей четверки.

Гендиректор Mazda уже подтвердил: новая волна изменений охватит экстерьер, интерьер и двигатели. В детали топ-менеджер не погружался. Более того, даже примерных сроков появления модернизированных версий никто не назвал.

Отказываться от этих автомобилей производитель не собирается. Наоборот, CX-60, CX-70, CX-80 и CX-90 должны стать в глазах покупателей настоящими флагманами. Что именно для этого сделают, пока большой секрет.

Параллельно компания продолжает работу над технологией Skyactiv-Z. Вероятно, со временем ее перенесут на всю моторную гамму, включая гибриды. Если так и случится, у Mazda появятся агрегаты, способные на равных конкурировать с лучшими мировыми аналогами.

«За рулем» уже рассказывал, почему в России сертифицируют кроссовер ушедшей марки.

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