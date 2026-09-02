Bestune обрубил цены: лифтбек и кроссовер упали в цене

Популярные модели Bestune с сентября подешевели на 100-200 тысяч рублей

С 1 сентября 2026 года российские дилеры Bestune начали предлагать лифтбек B70 и кроссовер T90 по новым, более привлекательным ценам.

Изменения коснулись практически всей линейки B70, а также двухлитровых версий T90.

Для седана B70 с полуторалитровым турбомотором дисконт вырос на 50 тысяч рублей и теперь составляет 550 тысяч.

Владельцы двухлитровых модификаций могут рассчитывать на еще более щедрое предложение: скидка увеличилась сразу на 100 тысяч, достигнув отметки в 800 тысяч рублей.

Самый доступный B70 в комплектации «Наслаждение» теперь оценивается в 2,29 млн рублей, а топ-версия «Мастер» обойдется в 2,8 миллиона.

Обе модификации переднеприводные, разгоняются до сотни за 7,8 и 9,3 секунды соответственно и радуют водителя богатым набором функций, включающим панорамную крышу, 540-градусный обзор и адаптивный круиз-контроль.

Еще более заметно подешевел кроссовер T90 с двухлитровым двигателем. Здесь размер прямой скидки вырос с 700 до 900 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость модели снизилась на внушительные 200 тысяч рублей, что в процентном соотношении составляет от 5,75% до 6,48% в зависимости от комплектации.

Например, кроссовер в версии «Люкс» 2024 года теперь стоит 2,88 млн рублей. Этот мощный автомобиль с 245-сильным мотором и восьмиступенчатым автоматом.

При этом базовые версии T90 с мотором объемом 1,5 литра остались без изменений в цене.

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