Дисконт до 900 тысяч: популярный автобренд неожиданно увеличил скидки

Bestune в РФ с сентября 2026 года повысил скидки на B70 и двухлитровый T90

Bestune с 1 сентября 2026 года увеличил прямые скидки на лифтбек B70 и кроссовер T90 в России. Изменение затронуло B70 с обоими двигателями и двухлитровые исполнения T90. Для лифтбека B70 с двигателем объемом 1,5 л прямая скидка выросла с 500 тыс. до 550 тыс. рублей, а у двухлитровых версий ее размер увеличился с 700 тыс. до 800 тыс. рублей. В результате автомобили стали дешевле еще на 50 тыс. или 100 тыс. рублей в зависимости от мотора.

Bestune B70

Цены Bestune B70

Комплектация Цена с учетом прямой скидки Изменение «Наслаждение» / Enjoyment 1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 294 000 руб. −50 000 руб. (−2,13%) «Престиж» / Prestige 1.5T, 160 л. с., 7DCT, FWD 2 497 000 руб. −50 000 руб. (−1,96%) «Престиж» / Prestige 2.0T, 217 л. с., 6AT, FWD 2 653 000 руб. −100 000 руб. (−3,63%) «Мастер» / Master 2.0T, 217 л. с., 6AT, FWD 2 803 000 руб. −100 000 руб. (−3,44%)

Bestune B70 оснащается бензиновыми турбомоторами с непосредственным впрыском. Агрегат объемом 1,5 л развивает 160 л. с. и 258 Н·м и сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой. Двухлитровый двигатель выдает 217 л. с. и 340 Н·м, а в паре с ним работает 6-ступенчатый автомат. Обе версии имеют передний привод.

Разгон до 100 км/ч занимает 9,3 секунды с младшим мотором и 7,8 секунды с двухлитровым. Средний расход топлива составляет соответственно 6,8 и 7,1 л на 100 км. Длина лифтбека равна 4855 мм, колесная база – 2800 мм. Багажник вмещает 440 л, а при сложенных задних сиденьях его объем увеличивается до 930 л.

В перечне доступного оснащения B70 указаны светодиодная оптика, панорамный люк, подогрев передних сидений и 12,3-дюймовый центральный экран. Предусмотрены также система кругового обзора на 540 градусов с функцией «прозрачного шасси», адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, удержание в полосе и мониторинг слепых зон.

Для T90 с двухлитровым двигателем размер прямой скидки вырос с 700 тыс. до 900 тыс. рублей. С учетом этого такие кроссоверы подешевели на 200 тыс. рублей. В зависимости от комплектации и года выпуска снижение составило 5,75–6,48%.

Bestune T90

Цены Bestune T90

Комплектация Цена с учетом прямой скидки Изменение «Люкс» / Luxury 2024 г. в., 1.5 T , 160 л. с., 7 DCT , FWD 2 632 000 руб. — «Благородство» / Noble 2024 г. в., 1.5 T , 160 л. с., 7 DCT , FWD 2 789 000 руб. — «Люкс» / Luxury 2024 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 2 885 000 руб. −200 000 руб. (−6,48%) «Благородство» / Noble 2024 г. в., 2.0 T , 245 л. с., 8 AT , FWD 3 024 000 руб. −200 000 руб. (−6,20%) «Флагман» / Flagship 2024 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 174 000 руб. −200 000 руб. (−5,93%) «Люкс» / Luxury 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 2 992 000 руб. −200 000 руб. (−6,27%) «Благородство» / Noble 2025 г. в., 2.0 T , 245 л. с., 8 AT , FWD 3 131 000 руб. −200 000 руб. (−6,00%) «Флагман» / Flagship 2025 г. в., 2.0T, 245 л. с., 8AT, FWD 3 281 000 руб. −200 000 руб. (−5,75%)

Моторная гамма Bestune T90 включает турбодвигатели объёмом 1,5 и 2,0 л. Их мощность составляет 160 и 245 л. с., а максимальный крутящий момент – 258 и 380 Н·м соответственно. Младший агрегат работает с семиступенчатой роботизированной коробкой, старший – с 8-ступенчатым автоматом. Привод у всех перечисленных версий передний.

Кроссовер T90 разгоняется до 100 км/ч за 9,3 или 7,6 секунды в зависимости от двигателя. Средний расход топлива составляет 7–7,2 л на 100 км у версий с 1,5-литровым мотором и 7,2 л на 100 км у двухлитровых. Габариты кроссовера составляют 4718×1880×1710 мм, колесная база – 2772 мм, объем топливного бака – 60 л.

О том, что должно произойти, чтобы цены осенью пошли вниз, «За рулем» уже рассказал.

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