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Водителям стоит готовиться к новым ценам на техосмотр: регионы обновляют тарифы

Тарифы на техосмотр вырастут с 1 января 2027 года

Региональные власти начали публиковать нормативные акты, фиксирующие стоимость технического осмотра начиная с 1 января 2027 года. Первыми конкретные цифры озвучили в Калужской области: там процедура для легковых автомобилей подорожает с 1,2 тыс. до 1,26 тыс. рублей. В Еврейской автономной области также приняли решение об индексации – цена вырастет с 1,32 тыс. до 1,39 тыс. рублей.

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За основу расчетов взята методика, утвержденная Федеральной антимонопольной службой (ФАС). По задумке, операторы пунктов техосмотра могут влиять на итоговую стоимость услуги, однако на деле предприниматели этой возможностью почти не пользуются. В результате тарифы корректируют преимущественно с учетом официальной инфляции.

Чтобы бизнес активнее включался в процесс, еще весной 2026 года служба подготовила и вынесла на публичное обсуждение поправки к действующей методике. Сейчас проект проходит межведомственное согласование.

Ранее «За рулем» уже рассказывал о других нововведениях, которые ждут водителей.

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Источник:  Коммерсант
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