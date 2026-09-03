В России увеличат выпуск беспилотных авто

В РФ к 2035 году планируется выпускать до 146 тыс. беспилотных авто в год

В РФ к 2035 году планируется производить от 68 тыс. до 146 тыс. беспилотных авто в год, в зависимости от разных сценариев развития отрасли. Такие планы заложены в обновленной Стратегии развития автопрома до 2035 года, утвержденной Правительством России. В документе зафиксированы два сценария: базовый и целевой. Базовый ориентир – 68 тыс. беспилотных автомобилей с автоматизацией не ниже четвертого уровня ежегодно к 2035 году. Целевой выглядит куда смелее: при том же старте в 500 машин на 2029 год выйти на 146 тыс. в год.

Общий план такой: в 2029-м начать с 500 единиц, в 2030-м увеличить выпуск в 11 раз, до 5,5 тыс., а к 2035-му выйти на финальные показатели – 67,9 тыс. (базовый) или 146 тыс. (целевой) штук.

Что для этого нужно? Собственная электронная компонентная база – датчики, контроллеры и ПО. Затем инфраструктура: «умные» дорожные знаки и разметка, с которыми беспилотники смогут взаимодействовать. И отдельный пункт – интеллектуальная собственность: права на технологии должны принадлежать российским компаниям.

Уровни автономности и тесты беспилотников

В документах используют шкалу уровней автоматизации – всего их шесть, от нулевого до пятого.

Ноль – это полное отсутствие автоматики. На первом уровне электроника занимается одним делом: поддерживает скорость и дистанцию (адаптивный круиз-контроль) либо удерживает автомобиль в полосе.

Второй уровень, частичная автоматизация, позволяет системе одновременно работать с газом и тормозами, но только в определенных условиях – например, на магистрали. На третьем уровне автопилот сам управляет машиной в рамках заданных сценариев, а водитель остается страхующим.

Четвертый уровень предполагает полный контроль электроники в определенной среде, к примеру на заранее заданном маршруте, без участия человека. Пятый же уровень – это автономия без ограничений, но серийных авто такого класса на начало 2026 года еще нет.

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