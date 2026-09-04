Новый автозавод построят в Бурятии

В Бурятии появится завод по производству грузовых машин

На полях Восточного экономического форума во Владивостоке заключили соглашение, предусматривающее строительство автозавода в Улан-Удэ.

Инвестиции и планы по выпуску грузовиков

Инвестором проекта стала группа компаний «Байкалавтотрак», а общий объем капиталовложений оценивается примерно в 12 млрд рублей. Для Бурятии это, по сути, рождение новой отрасли – грузового машиностроения.

На будущем предприятии собираются выпускать грузовики сразу на четырех видах топлива: дизельном, компримированном газе, сжиженном газе и электричестве. Вдобавок в линейке заявлены электромашины с высоковольтными аккумуляторами.

Запуск производства запланирован поэтапно, а выход на полную мощность намечен на 2036 год. Это даст региону 250 новых рабочих мест, из которых 50 предназначены для инженеров и технических специалистов высокой квалификации.

Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что в рамках проекта будет последовательно расти доля локализации, а кооперация с российскими предприятиями затронет выпуск электродвигателей и аккумуляторных батарей.

Сам Цыденов назвал проект уникальным и стратегически важным для республики.

О том, как в России регулируется продажа топлива разных экоклассов, «За рулем» уже рассказывал.

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