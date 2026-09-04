Автоюрист Воропаев объяснил, можно ли парковать мотоциклы и самокаты в подъезде

В российских многоэтажках подъезды и лифтовые холлы приспособлены для прохода, а вовсе не для стоянки техники. Правда, некоторые жильцы думают иначе. Так, в одном из московских ЖК соседи устроили парковку из мотоциклов прямо в общем холле, и остальные жители пожаловались в интернете.

Эту историю прокомментировал автоюрист Лев Воропаев. Он пояснил: россияне не вправе парковать мотоциклы, мопеды и самокаты в подъездах и лифтовых холлах. Ответ на животрепещущий вопрос получен – если сосед поставил байк у лифта, он действует с нарушением.

Эксперт подчеркнул, что территория является эвакуационным путем. В связи с этим правила противопожарного режима запрещают загромождать ее.

«Никакие средства передвижения, будь то велосипед, самокат, а тем более мотоцикл, питбайк или мопед, работающие на горюче-смазочных материалах, нельзя парковать в подъездах, лифтовых холлах, тамбурах, на лестничных площадках», - сказал Воропаев.

Соседи владельцев таких транспортных средств могут обратиться в МЧС, заключил юрист.

Ранее «За рулем» уже объяснил, ч то означает разметка с двумя сплошными линиями и пунктиром между ними.

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