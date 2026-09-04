Названы конкуренты полноразмерного кроссовера Tenet T9

Эксперт Петрова раскрыла рыночные перспективы кроссовера Tenet T9

Полноразмерному кроссоверу Tenet T9 придется делить российский рынок с Geely Monjaro, Chery Tiggo 9, GAC GS8, Jeland J8 и даже Exeed VX. Такой список конкурентов озвучила заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ольга Петрова в беседе с агентством « Автостат». По ее словам, новый Tenet закрывает практически всю лестницу спроса на кроссоверы и обзаводится собственным полноценным флагманом.

Ценовой вопрос Петрова комментирует осторожно: это лишь рыночная оценка, а не официальный прайс. И все же ориентиры она назвала. «Если смотреть на позиционирование текущей линейки Tenet и ближайших конкурентов, то, вероятно, стартовый ценовой коридор T9 будет примерно 3,5 – 3,7 млн рублей с выходом верхних комплектаций в район 4,2 – 4,5 млн рублей. Подчеркну, это именно наша рыночная оценка, а не официальная информация производителя», – комментирует Ольга Петрова.

Сегодня младшая модель бренда T8 продается от 2,9 млн рублей. А вот Chery Tiggo 9, близкий к нему по габаритам и технической концепции, с учетом действующих программ можно купить примерно за 3,635 млн рублей. Поэтому T9 предстоит сохранить понятную дистанцию от T8 и одновременно не проиграть конкурентам по соотношению цены и оснащения.

Сделает ли T9 самым продаваемым кроссовером бренда? Эксперт в этом сомневается.

«Я не считаю, что T9 должен становиться основным объемообразующим автомобилем Tenet. Эту функцию сегодня выполняют более массовые модели. Поэтому для T9 я бы ориентировалась на 5 – 8% продаж бренда после выхода модели на рабочий объем, а при очень удачном ценовом позиционировании в отдельные периоды доля может приближаться к 10%. Таким образом, на T9 стоит смотреть не как на будущего лидера продаж Tenet, а как на модель, которая способна существенно повысить воспринимаемую ценность всей марки. На мой взгляд, для молодого бренда сильный флагман иногда важнее еще одной массовой модели», – резюмирует Ольга Петрова.

Напомним, у новинки будут три комплектации и салон с пятью или семью местами. Габариты машины: длина – 4810 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1741 мм при колесной базе 2800 мм. Под капотом разместится 2-литровый рядный турбированный двигатель мощностью 245 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатой классической автоматической трансмиссией и интеллектуальным полным приводом.

Сборку флагмана организуют на калужском заводе холдинга «АГР», а первые продажи стартуют осенью 2026 года.

О другом новом флагмане, Li Auto L9, «За рулем» уже рассказывал.

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