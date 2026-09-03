Из-за чего мотор теряет компрессию и можно ли этого избежать: объясняет эксперт

Роман Тимашов назвал причины падения компрессии в моторе и способы профилактики

Потеря тяги, растущий расход бензина и угроза дорогостоящего ремонта – так обычно проявляется падение компрессии в двигателе. Разобраться в причинах этой неприятности помог Роман Тимашов, директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево».

Специалист сразу подчеркнул, что виноваты здесь либо износ деталей, либо их разрушение.

«К падению компрессии в моторе ведут две категории проблем: износ и разрушение. К первой относятся такие причины, как залегание масляных и компрессионных колец, износ блока цилиндров и задиры на стенках. Ко второй — прогар поршня, повреждение седла или самого клапана, а также пробой или прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ)» , – рассказал Тимашов.

Помимо перечисленного, нередко встречается деформация головки блока из-за перегрева – на это сослался эксперт. Более редкие сценарии, по его словам, включают деформацию самого блока цилиндров и перескакивание ремня либо цепи газораспределительного механизма (ГРМ); и то, и другое тоже провоцирует падение компрессии.

Чтобы не столкнуться с такими поломками, Тимашов советует соблюдать регламент обслуживания машины и брать только качественные расходники. Это, как он отметил, обязательное условие профилактики залегания колец и появления задиров. Также стоит контролировать систему охлаждения: уровень жидкости, ее состояние, чистоту радиаторов. Если конструкция двигателя допускает регулировку клапанов, не стоит ею пренебрегать – иначе нарушается прилегание седла клапана к головке блока.

Наконец, эксперт предупредил, что короткие поездки на низких оборотах приносят вред двигателю внутреннего сгорания. Заправляться он советует только на проверенных АЗС – одна некачественная заправка способна вывести двигатель из строя. В качестве дополнительной меры он упомянул профилактические промывки.

О том, как после жары не потерять компрессию, «За рулем» уже рассказывал.

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